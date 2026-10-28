Меган Маркл постоянно выбирает именно этот принт, потому что он элегантный и вневременной

Среди ее любимых базовых решений особое место занимает графичный и изысканный принт – полоска. Меган носит полосатую рубашку с джинсами, выбирает платья и юбки в полоску, любит костюмы с этим геометрическим узором.

Реклама Adv

Меган Маркл в костюме в полоску: смотрите фото

Главное преимущество полоски – ее универсальность и способность придать динамики простым образам. К тому же полоска визуально корректирует силуэт: тонкая вертикальная полоска вытягивает фигуру и добавляет роста, а классическая горизонтальная морская полоска (тельняшка) создает тот самый непринужденный французский шик.

Меган Маркл в рубашке в полоску: смотрите фото

В повседневной жизни полоска идеально сочетается с денимом любых оттенков, кожаными куртками, лаконичными тренчами и структурированными блейзерами. Если хочется более интересных комбинаций, этот принт прекрасно сочетается с другими узорами:

с горошком (polka dot) – классический дуэт, где важно подбирать разный масштаб принтов (например, мелкая полоска и крупный горошек);

с леопардовым принтом – смелый, но очень выигрышный вариант, если леопард выступает в роли акцента (обувь, ремень или сумка);

с цветочным мотивом – строгие линии полоски уравновешивают романтичные цветы, создавая свежий и контрастный наряд.

Реклама

Меган Маркл в юбке в полоску: смотрите фото

Чтобы создать гармоничный и лаконичный образ с полоской, не нужно слишком стараться. Пусть полоска станет главным акцентом вашего образа, а остальные элементы подбирайте в спокойной нейтральной гамме.

Как носить полоску в повседневной жизни / Фото с Pinterest

Как носить рубашку в полоску / Фото с Pinterest

А если вы ищете что-то более интересное и оригинальное среди принтов, то советуем обратить внимание на принт под оленью шкуру. Сегодня это самый трендовый рисунок в мире моды.