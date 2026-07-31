Правило 7 балів: простий спосіб для зрілих жінок зібрати стильний образ на кожен день

Стиль не має вікових обмежень, а вміння мати вишуканий та самобутній вигляд в будь-якому віці – це швидше питання правильного балансу, ніж дотримання суворих правил. Сучасна мода все більше відходить від жорстких рамок, пропонуючи зрілим жінкам не ховати свою індивідуальність.

Як розповідає авторка популярного блогу Chic over 50, спростити щоденні роздуми перед дзеркалом допомагає так званий "метод семи балів". Це проста математика гардероба, яка дає змогу зібрати завершений і гармонійний образ без страху перевантажити його зайвими деталями.

Що таке метод 7 балів для складання модних образів

Суть системи полягає в тому, що кожна виразна деталь вашого аутфіту отримує один або два бали. Мета – набрати загалом від 7 до 10 балів. Базові речі на кшталт лаконічної білої футболки чи звичайних джинсів оцінюються в нуль. А от яскраві акценти вже створюють основу рахунку: акцентний светр, строкаті штани, барвиста хустка, масивне кольє, капелюх, структурована сумка або виразне взуття додають по балу.



Як скласти модний образ / Фото Chic over 50

Якщо ж річ виступає головним смисловим центром аутфіту – наприклад, пальто з принтом чи яскраві палаццо – вона може "заробити" одразу два бали. Цей підхід особливо цінний для жінок 50+, адже він знімає головний біль під час вибору гардероба й дозволяє сміливо експериментувати з кольорами та фактурами.



Як одягатися жінці за 50 / Фото Chic over 50

Ви більше не будете сумніватися, чи не забагато деталей ви одягли. Достатньо лише скласти докупи базовий одяг, додати кілька виразних аксесуарів, підрахувати бали й переконатися, що образ є збалансованим.

Система чудово працює не лише для виходів у світ, а й для щоденних розслаблених луків: навіть домашній комплект із яскравих штанів, улюбленої помади та елегантних сережок здатний миттєво підняти настрій і надати впевненості.

Стилісти також користуються ще одним корисним правилом, яке допомагає збалансувати кольори в образі.