Джинси зі стразами повертаються в моду: вони швидко освіжать повсякденний образ

Світові подіуми офіційно повернули моду на сяйво та пропонують замінити звичний базовий денім на стильні моделі зі стразами. Такий виразний елемент додає повсякденним образам розкоші, якщо поєднати його з правильними речами.

Джинси зі стразами несподівано стали головним хітом на подіумах під час останніх показів Fashion Week, про що повідомляє видання Cosmopolitan. Класичний денім перетворився на сміливу основу для гардероба завдяки стразам, леліткам і яскравим камінцям.

Незвичайні джинси підкорюють модниць восени

На модних шоу Stella McCartney блискучі деталі стали основним акцентом весняної колекції, Cecilie Bahnsen поєднала сяйливий денім із прозорими перлинними сукнями, а Dolce & Gabbana зробили ставку на масивні кольорові камені та підвіски. Водночас тренд активно підхопили й модниці, які комбінують такі штани як з яскравими пальтами, так і зі стриманими куртками.

Джинси зі стразами підкорили тренди осені 2026 / Фото з інстаграму @diso.denim.if

Щоб джинси зі стразами гармонійно виглядали в повсякденних образах, решту речей краще обирати простими та стриманими. Базова біла майка або лаконічна бавовняна футболка врівноважить блиск штанів.

Водночас у прохолодну погоду її можна замінити на затишний сірий джемпер із круглим вирізом. Він додасть образу розслабленості й допоможе уникнути надмірної гламурності.

Доповнять таке поєднання класичні лофери, мінімалістичні шкіряні сандалі або балетки з круглим носком.

Джинси з камінцями / Фото Pinterest

До речі, днями ми розповідали про пари взуття, які бездоганно пасують до мішкуватих джинсів.