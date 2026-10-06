Альтернатива чорному: благородні трендові кольори сумок, які вже хочеться носити

Вчергове купуючи осінню сумку, спробуйте піти незвичайним шляхом – не обирати зручну та універсальну чорну чи сіру сумку. Насправді таких "універсальних" відтінків існує дуже багато і модні тренди цього року це доводять.

Звичайно, простіше купити одну чорну сумку, яка підійде під ваше, напевно ж, чорне взуття. Проте розбавити осінні образи можна іншими глибокими насиченими та благородними тонами. А для більш сміливих дівчат знайдуться дещо яскравіші варіанти.

Стигла вишня (Black cherry)

Це більш виразна альтернатива звичному бордовому: тут червоний підтон максимально глибокий, темний та благородний. Сумка у кольорі стиглої вишні має дорогий вигляд та створює розкішний тандем із сірим графітом, класичним чорним і шоколадним. Тобто вона класно підійде під ваше осіннє взуття.



Сумка кольору стиглої вишні на осінь / Фото з Pinterest

Глибокий синій (Midnight blue)

Насичений темно-синій відтінок, який, на перший погляд, можна сплутати з чорним, поки на нього не впаде денне світло. Він ідеально пасує під денім, сірі костюмні тканини, а також гарно розкривається у дуеті з бежевими та молочними пальтами.



Темно-синя сумка на осінь 2026 / Фото з Pinterest

М'який срібний та хром

Модниці вже давно носять металік у повсякденному житті. Невелика срібляста сумка додасть потрібного глянцю та грайливості вашим осіннім аутфітам й чудово доповнить комплект з об'ємного светра та улюблених джинсів.



Срібляста сумка на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Міцний еспресо

Якщо здавалося, що коричнева палітра себе вичерпала, то глибокий відтінок міцної кави доводить протилежне. Великий шкіряний тоут у кольорі еспресо стане ідеальним супутником для роботи, створюючи статусний ансамбль із молочними, бордовими й бежевими тонами.



Модні кольори сумок на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Оливковий

Оливковий відтінок – це баланс між ніжним кольоровим акцентом і спокійною базою, яка не набридає. Він має доволі шляхетний вигляд у поєднанні з денімом, затишними молочними светрами, а для вечора чудово міксується з темно-коричневим та золотими прикрасами.



Оливкова сумка в моді восени 2026 / Фото з Pinterest

Цього сезону стилісти наполегливо рекомендують нам гратися з кольорами, тому і джинси пропонують купувати яскравих та цікавих відтінків.