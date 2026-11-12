Що таке молочні парфуми: як Белла Хадід започаткувала тренд та які варіанти існують

Модель Белла Хадід задала новий ольфакторний тренд, випустивши для власного бренду Orebella зимовий аромат Cashmere Milk. Парфумерна композиція побудована на нотах свіжого молока, ванільної ікри, амбри та кашемірової деревини.

Молочні парфуми стрімко увірвалися в списки головних ольфакторних трендів завдяки релізу новинки Cashmere Milk від бренду Orebella, заснованого Беллою Хадід. Віцепрезидентка з розробки продуктів парфумерних брендів Scentbird та Drift Дженіс Тріцціно пояснює виданню InStyle, що покупці дедалі частіше шукають аромати для емоційного комфорту, а не просто для приємного запаху.

Головна відмінність лактонних композицій полягає у їхньому м'якому, кремовому звучанні, яке обволікає без нудотної солодкості. Замість традиційних осінньо-зимових асоціацій на зразок яблук, кориці, диму чи сіна, молочна нота дарує відчуття абсолютного затишку, тілесності та ностальгічного тепла.



Белла Хадід запустила тренд на молочні парфуми / Фото з інстаграму bellahadid

Чи підійдуть такі парфуми для морозних днів? Експерти одностайно радять носити їх саме взимку, адже вершкові акорди на морозі розкриваються делікатно та створюють ефект зігрівальних обіймів. Поєднання молока з амброю, мускусом чи деревиною формує стійкий інтимний шлейф, який ідеально гармоніює з теплим трикотажем і кашеміром.

Яскравим прикладом зимової молочної композиції став новий парфум Orebella Cashmere Milk. Верхні ноти розкриваються бергамотом і свіжим молоком, серце містить жасминове молоко, амбру та ванільну ікру, а база огортає кедром, бобами тонка й кашеміровою деревиною. Особливістю засобу є безспиртова двофазна формула на основі ефірних олій, яку необхідно струшувати перед нанесенням для максимальної стійкості.



Молочний парфум Белли Хадід Orebella Cashmere Milk / Фото Orebella

Якщо ви хочете приміряти лактонний тренд, варто звернути увагу на перевірені варіації цього напряму:

Commodity Milk Orchid – витончений квітково-молочний аромат із м'яким шлейфом;

Ellis Brooklyn Vanilla Milk – композиція з виразним акцентом теплого ванільного молока;

Dedcool Xtra Milk – делікатний аромат другої шкіри, побудований на поєднанні вершкових і мускусних нюансів.

Лактонні парфуми стануть універсальним вибором для тих, хто втомився від нав'язливих східних прянощів і прагне додати зимовому образу тихої розкоші та вишуканої ніжності. А якщо прагнете зігрітися у прохолодну погоду, то ця добірка осінніх парфумів стане вам у пригоді.