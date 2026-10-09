Видання Cosmopolitan зібрало найцікавіші парфуми цього сезону, які точно варті вашої уваги.

Найкращі парфуми на осінь 2026

Якщо ви любите солодкі запахи, від яких буквально слинка тече, обов'язково зверніть увагу на творіння від Frederic Malle під назвою Northern Love. Це аромат справжнього домашнього свята. Уявіть, що ви щойно дістали з духовки свіже печиво з мускатним горіхом та корицею, а поруч пахне солодкою ваніллю і деревом.

Frederic Malle Northern Love – який парфум обрати восени / Фото з інстаграму бренду

Dries Van Noten пропонує схожий настрій, але трохи інтимніший. Їхній аромат Soie Malaquais розкривається на шкірі дуже ніжно. Зокрема, тут відчувається чорна смородина, каштан та какао. Запах настільки м'який, що нагадує приємні ранкові потягування в ліжку на вихідних.

Dries Van Noten Soie Malaquais – ідеальний парфум на осінь 2026 / Фото з інстаграму бренду

Українські бренди теж чудово знають, як створити затишок. Bibliothèque de Parfum випустив композицію Veloria, яка ідеально передає бажання закутатися в теплий плед. Тут квіти апельсина поєдналися з ваніллю. Разом вони пахнуть так спокійно і комфортно, ніби ви вдягнули дорогий кашеміровий светр.

Bibliothèque de Parfum – Veloria / Фото з інстаграму бренду

А от інший український бренд, Anoeses, створив парфум для зовсім іншого настрою. Їхній I Want To Turn You Wild – це суцільна пристрасть і заклик діяти. Запах стиглих слив, ігристого рожевого вина, граната та м'якої замші додає образу зухвалості й ідеально підходить для вечірніх побачень.

Anoeses I Want To Turn You Wild – cтильні жіночі парфуми / Фото з інстаграму бренду

Шанувальникам розкішної класики сподобається оновлена версія знаменитих парфумів L'Heure Bleue від Guerlain. Творці взяли рецепт 1912 року і вдосконалили його. Тепер це приємний пудровий запах квітів ірису, до якого додали трохи свіжого морського повітря та фірмової солодкої ванілі.

Givenchy також вирішили погратися з відомими хітами і видали яскраву новинку L'Interdit Elixir. Впізнаваний квітковий запах тут щедро залили вишневим соком, додали гіркуватого мигдалю та трохи міцного рому.

Якщо ж квіти для вас завжди на першому місці, спробуйте Byredo Rose of No Man's Land. Це дуже спокійний аромат, де головну роль грає троянда. Її доповнює рожевий перець та малина, які роблять запах цікавішим і живішим.

Byredo Rose of No Man's Land / Фото з інстаграму бренду

А щоб улюблений аромат супроводжував вас усюди і водночас не перевантажував, Dior придумали спеціальний парфумований спрей для волосся J'adore. Він не лише залишає приємний шлейф жасмину, а ще й змушує волосся гарно сяяти завдяки дрібним золотистим блискіткам.

Dior – J'adore / Фото з інстаграму бренду

Якщо ж вам подобаються цитрусові парфуми, то раніше наша редакція вже розповідала, на які аромати слід звернути увагу.