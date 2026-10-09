Издание Cosmopolitan собрало самые интересные духи этого сезона, которые определенно заслуживают вашего внимания.

Лучшие духи на осень 2026

Если вы любите сладкие ароматы, от которых буквально течет слюна, обязательно обратите внимание на творение от Frederic Malle под названием Northern Love. Это аромат настоящего домашнего праздника. Представьте, что вы только что достали из духовки свежее печенье с мускатным орехом и корицей, а рядом пахнет сладкой ванилью и деревом.

Frederic Malle Northern Love – какой парфюм выбрать осенью / Фото из инстаграма бренда

Dries Van Noten предлагает похожее настроение, но чуть более интимное. Их аромат Soie Malaquais раскрывается на коже очень нежно. В частности, здесь чувствуются черная смородина, каштан и какао. Запах настолько мягкий, что напоминает приятные утренние потягивания в постели по выходным.

Dries Van Noten Soie Malaquais – идеальный парфюм на осень 2026 года / Фото из инстаграма бренда

Украинские бренды тоже прекрасно знают, как создать уют. Bibliothèque de Parfum выпустил композицию Veloria, которая идеально передает желание укутаться в теплый плед. Здесь цветы апельсина сочетаются с ванилью. Вместе они пахнут так спокойно и уютно, словно вы надели дорогой кашемировый свитер.

Bibliothèque de Parfum – Veloria / Фото из инстаграма бренда

А вот другой украинский бренд, Anoeses, создал парфюм для совершенно другого настроения. Их I Want To Turn You Wild – это сплошная страсть и призыв к действию. Аромат спелых слив, игристого розового вина, граната и мягкой замши идеально подходит для вечерних свиданий.

Anoeses I Want To Turn You Wild – стильные женские духи / Фото из инстаграма бренда

Поклонникам роскошной классики понравится обновленная версия знаменитых духов L'Heure Bleue от Guerlain. Создатели взяли рецепт 1912 года и усовершенствовали его. Теперь это приятный пудровый аромат цветов ириса, к которому добавили немного свежего морского воздуха и фирменной сладкой ванили.

Givenchy также решили поэкспериментировать с известными хитами и выпустили яркую новинку L'Interdit Elixir. Узнаваемый цветочный аромат здесь щедро сдобрили вишневым соком, добавили горчинки миндаля и немного крепкого рома.

Если же цветки для вас всегда на первом месте, попробуйте Byredo Rose of No Man's Land. Это очень спокойный аромат, где главную роль играет роза. Ее дополняют розовый перец и малина, которые делают аромат интереснее и живее.

Byredo Rose of No Man's Land / Фото из инстаграма бренда

А чтобы любимый аромат сопровождал вас повсюду и при этом не перегружал, в Dior придумали специальный парфюмированный спрей для волос J'adore. Он не только оставляет приятный шлейф жасмина, но и заставляет волосы красиво сиять благодаря мелким золотистым блесткам.

Dior – J'adore / Фото из инстаграма бренда

Если же вам нравятся цитрусовые духи, то ранее наша редакция уже рассказывала, на какие ароматы стоит обратить внимание.