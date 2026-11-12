Що таке молочні парфуми: як Белла Хадід започаткувала тренд та які варіанти існують

Молочні парфуми стрімко увірвалися в списки головних ольфакторних трендів завдяки релізу новинки Cashmere Milk від бренду Orebella, заснованого Беллою Хадід. Віцепрезидентка з розробки продуктів парфумерних брендів Scentbird та Drift Дженіс Тріцціно пояснює виданню InStyle, що покупці дедалі частіше шукають аромати для емоційного комфорту, а не просто для приємного запаху.

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Головна відмінність лактонних композицій полягає у їхньому м'якому, кремовому звучанні, яке обволікає без нудотної солодкості. Замість традиційних осінньо-зимових асоціацій на зразок яблук, кориці, диму чи сіна, молочна нота дарує відчуття абсолютного затишку, тілесності та ностальгічного тепла.

Белла Хадід запустила тренд на молочні парфуми / Фото з інстаграму bellahadid

Чи підійдуть такі парфуми для морозних днів? Експерти одностайно радять носити їх саме взимку, адже вершкові акорди на морозі розкриваються делікатно та створюють ефект зігрівальних обіймів. Поєднання молока з амброю, мускусом чи деревиною формує стійкий інтимний шлейф, який ідеально гармоніює з теплим трикотажем і кашеміром.

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Яскравим прикладом зимової молочної композиції став новий парфум Orebella Cashmere Milk. Верхні ноти розкриваються бергамотом і свіжим молоком, серце містить жасминове молоко, амбру та ванільну ікру, а база огортає кедром, бобами тонка й кашеміровою деревиною. Особливістю засобу є безспиртова двофазна формула на основі ефірних олій, яку необхідно струшувати перед нанесенням для максимальної стійкості.

Молочний парфум Белли Хадід Orebella Cashmere Milk / Фото Orebella

Якщо ви хочете приміряти лактонний тренд, варто звернути увагу на перевірені варіації цього напряму:

Commodity Milk Orchid – витончений квітково-молочний аромат із м'яким шлейфом;

Ellis Brooklyn Vanilla Milk – композиція з виразним акцентом теплого ванільного молока;

Dedcool Xtra Milk – делікатний аромат другої шкіри, побудований на поєднанні вершкових і мускусних нюансів.

Лактонні парфуми стануть універсальним вибором для тих, хто втомився від нав'язливих східних прянощів і прагне додати зимовому образу тихої розкоші та вишуканої ніжності. А якщо прагнете зігрітися у прохолодну погоду, то ця добірка осінніх парфумів стане вам у пригоді.