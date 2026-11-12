Что такое молочные духи: как Белла Хадид запустила этот тренд и какие варианты существуют

Белла Хадид с флаконом своих духов / Фото из инстаграма bellahadid
Модель Белла Хадид задала новый тренд в парфюмерии, выпустив для своего бренда Orebella зимний аромат Cashmere Milk. Парфюмерная композиция построена на нотах свежего молока, ванильной икры, амбры и кашемирового дерева.
Молочные духи стремительно ворвались в списки главных ольфакторных трендов благодаря выпуску новинки Cashmere Milk от бренда Orebella, основанного Беллой Хадид. Вице-президент по разработке продуктов парфюмерных брендов Scentbird и Drift Дженис Триццино объясняет изданию InStyle, что покупатели все чаще ищут ароматы для эмоционального комфорта, а не просто для приятного запаха.
Главное отличие лактонных композиций заключается в их мягком, кремовом звучании, которое обволакивает без приторной сладости. Вместо традиционных осенне-зимних ассоциаций вроде яблок, корицы, дыма или сена, молочная нота дарит ощущение абсолютного уюта, телесности и ностальгического тепла.
Подойдут ли такие духи для морозных дней? Эксперты единодушно советуют носить их именно зимой, ведь сливочные аккорды на морозе раскрываются деликатно и создают эффект согревающих объятий. Сочетание молока с амброй, мускусом или древесными нотами формирует стойкий интимный шлейф, который идеально гармонирует с теплым трикотажем и кашемиром.
Ярким примером зимней молочной композиции стал новый парфюм Orebella Cashmere Milk. Верхние ноты раскрываются бергамотом и свежим молоком, сердце содержит жасминовое молоко, амбру и ванильную икру, а база окутывает кедром, бобами тонка и кашемировой древесиной. Особенностью средства является безспиртовая двухфазная формула на основе эфирных масел, которую необходимо встряхивать перед нанесением для максимальной стойкости.
Если вы хотите попробовать лактонный тренд, стоит обратить внимание на проверенные вариации этого направления:
- Commodity Milk Orchid – утонченный цветочно-молочный аромат с мягким шлейфом;
- Ellis Brooklyn Vanilla Milk – композиция с ярко выраженным акцентом теплого ванильного молока;
- Dedcool Xtra Milk – деликатный аромат "второй кожи", построенный на сочетании сливочных и мускусных нюансов.
Лактонные духи станут универсальным выбором для тех, кто устал от навязчивых восточных пряностей и стремится придать зимнему образу тихую роскошь и изысканную нежность. А если вы хотите согреться в прохладную погоду, то эта подборка осенних духов вам пригодится.
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