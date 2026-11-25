Цього зимового сезону головну роль у гардеробі відіграватимуть деталі, адже дизайнери зробили ставку на виразні акценти та незвичні стилістичні дрібниці. Саме фактурне оздоблення, оригінальні силуетні пропорції та геометрія візерунків перетворюють звичайний пуховик на ключовий елемент модного образу.

У сезоні осінь-зима 2026-2027 практичний зимовий одяг отримує свіже прочитання завдяки нетривіальним дизайнерським рішенням, пише Vogue. На зміну звичній класиці приходять моделі, де функціональність гармонійно поєднується з виразними силуетами, принтами та м'якими текстурами.

Одним із ключових фаворитів стає пуховик зі штучним хутром, який замінює елегантні пальта у період відчутного похолодання. Бренд Rotate створив модель із поясом на талії, що вже закріпилася в гардеробах світових інфлюенсерок. Своєю чергою, Міучча Прада у колекції Miu Miu представила довгий повсякденний пуховик до колін, повністю вистелений зсередини екохутром.

Модний пуховик з хутром на зиму 2027: дивіться відео

Для динамічного ритму та мінливої погоди дизайнери відроджують естетику нульових через ультракороткі пуховики у стилі Y2K. Марка Paloma Wool показала легку нейлонову модель зі вкороченим корпусом і рукавами, акцентувавши увагу на високому піднятому комірі. Цей силует чудово гармонізує пропорції фігури та бездоганно пасує як до прямих джинсів, так і до об'ємних штанів baggy.



У моді короткий пуховик з поясом / Фото Paloma Wool

Поряд із монохромом модну арену підкорює геометричний принт, перетворюючи звичний верхній одяг на яскравий стейтмент. Креативний директор Dries Van Noten Джуліан Клауснер оздобив об'ємний теплий пуховик клітинкою в бежевих, червоних, бордових і чорних відтінках. Таку річ радять сміливо носити в концепції printmaxxing, доповнюючи її принтованими сорочками та контрастними шкарпетками.

Модний пуховик у клітинку на зиму 2027: дивіться фото

Фактурні акценти загалом формують настрій усього холодного періоду, через що інфлюенсерки дедалі частіше обирають теплий верхній одяг із хутряними деталями для виразних повсякденних виходів.