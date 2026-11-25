В сезоне осень-зима 2026-2027 практичная зимняя одежда обретает новое звучание благодаря нетривиальным дизайнерским решениям, пишет Vogue. На смену привычной классике приходят модели, в которых функциональность гармонично сочетается с выразительными силуэтами, принтами и мягкими текстурами.

Adv

Одним из ключевых фаворитов становится пуховик с искусственным мехом, который заменяет элегантные пальто в период заметного похолодания. Бренд Rotate создал модель с поясом на талии, которая уже прочно вошла в гардеробы мировых инфлюенсерок. В свою очередь Миучча Прада в коллекции Miu Miu представила длинный повседневный пуховик до колен, полностью выстеленный изнутри экомехом.

Модный пуховик с мехом на зиму 2027: смотрите видео

Для динамичного ритма и переменчивой погоды дизайнеры возрождают эстетику нулевых благодаря ультракоротким пуховикам в стиле Y2K. Бренд Paloma Wool представил легкую нейлоновую модель с укороченным корпусом и рукавами, сделав акцент на высоком поднятом воротнике. Этот силуэт прекрасно гармонирует с пропорциями фигуры и безупречно сочетается как с прямыми джинсами, так и с объемными штанами baggy.

Реклама

В моде короткий пуховик с поясом / Фото Paloma Wool

Наряду с монохромом модную арену покоряет геометрический принт, превращая привычную верхнюю одежду в яркий стейтмент. Креативный директор Dries Van Noten Джулиан Клауснер украсил объемный теплый пуховик клетчатым принтом в бежевых, красных, бордовых и черных оттенках. Такую вещь рекомендуют смело носить в стиле printmaxxing, дополняя ее принтованными рубашками и контрастными носками.

Модный пуховик в клетку на зиму 2027: смотрите фото

Фактурные акценты в целом задают настроение всего холодного периода, поэтому инфлюенсерки все чаще выбирают теплую верхнюю одежду с меховыми деталями для ярких повседневных образов.