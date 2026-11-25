У сезоні осінь-зима 2026-2027 практичний зимовий одяг отримує свіже прочитання завдяки нетривіальним дизайнерським рішенням, пише Vogue. На зміну звичній класиці приходять моделі, де функціональність гармонійно поєднується з виразними силуетами, принтами та м'якими текстурами.

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Одним із ключових фаворитів стає пуховик зі штучним хутром, який замінює елегантні пальта у період відчутного похолодання. Бренд Rotate створив модель із поясом на талії, що вже закріпилася в гардеробах світових інфлюенсерок. Своєю чергою Міучча Прада у колекції Miu Miu представила довгий повсякденний пуховик до колін, повністю вистелений зсередини екохутром.

Модний пуховик з хутром на зиму 2027: дивіться відео

Для динамічного ритму та мінливої погоди дизайнери відроджують естетику нульових через ультракороткі пуховики у стилі Y2K. Марка Paloma Wool показала легку нейлонову модель зі вкороченим корпусом і рукавами, акцентувавши увагу на високому піднятому комірі. Цей силует чудово гармонізує пропорції фігури та бездоганно пасує як до прямих джинсів, так і до об'ємних штанів baggy.

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В моді короткий пуховик з поясом / Фото Paloma Wool

Поряд із монохромом модну арену підкорює геометричний принт, перетворюючи звичний верхній одяг на яскравий стейтмент. Креативний директор Dries Van Noten Джуліан Клауснер оздобив об'ємний теплий пуховик клітинкою в бежевих, червоних, бордових і чорних відтінках. Таку річ радять сміливо носити в концепції printmaxxing, доповнюючи її принтованими сорочками та контрастними шкарпетками.

Модний пуховик у клітинку на зиму 2027: дивіться фото

Фактурні акценти загалом формують настрій усього холодного періоду, через що інфлюенсерки дедалі частіше обирають теплий верхній одяг із хутряними деталями для виразних повсякденних виходів.