Дуже висока спідниця: як стильно носити найскладнішу модель цього сезону

Модні подіуми цього сезону одностайно проголосили довгі високі спідниці головним трендом гардероба. Після популярності ультраміні дизайнери нарешті радять звернути увагу на довжину міді та максі, яка вимагає продуманого підходу до пропорцій.

Якщо ви хочете гармонійно вписати такий складний елемент у свій повсякденний гардероб, скористайтеся простими й стильними порадами. Довга спідниця з високою посадкою – це знахідка на осінньо-зимовий період, тому не втрачайте можливості "погратися" з цим елементом гардероба.

З чим носити довгу високу спідницю: головні правила стилізації

Поєднуйте строгі офісні чи костюмні спідниці з розслабленими речами – наприклад, в’язаними поло, трикотажними жилетами або вільними чоловічими сорочками. Це така собі гра на контрастах, яка завжди класно працює на стиль.



Як носити високу спідницю восени / Фото з інстаграму steps2faith_

Обов'язково зважайте на пропорції та взуття. Щоб візуально витягнути силует із довгим подолом, найкраще пасують туфлі чи ботильйони на невисоких підборах (kitten heels), проте впевнено можна експериментувати і з лаконічними лоферами, балетками чи осінніми чобітками.

Як стильно носити довгу спідницю восени та взимку: дивіться фото

Використовуйте багатошаровість. У прохолодні дні поверх сорочок чи тонких лонгслівів можна накидати блейзери, структуровані жакети або трикотажні жилети, що робить образ глибшим і складнішим. Дуже класний вигляд зі спідницями з високою посадкою мають блузки в а-ля історичному стилі.



З чим носити твідову довгу спідницю / Фото з Pinterest

Шкіряні або фактурні речі з тисненням під крокодила найкраще доповнювати базовим трикотажем нейтральних відтінків, щоб спідниця залишалася головним акцентом вашого аутфіту.

А до модної спідниці максі пасуватиме одна з цих трендових блузок, які вже носять модниці у різних країнах.