Дуже висока спідниця: як стильно носити найскладнішу модель цього сезону

Якщо ви хочете гармонійно вписати такий складний елемент у свій повсякденний гардероб, скористайтеся простими й стильними порадами. Довга спідниця з високою посадкою – це знахідка на осінньо-зимовий період, тому не втрачайте можливості "погратися" з цим елементом гардероба.

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З чим носити довгу високу спідницю: головні правила стилізації

Поєднуйте строгі офісні чи костюмні спідниці з розслабленими речами – наприклад, в’язаними поло, трикотажними жилетами або вільними чоловічими сорочками. Це така собі гра на контрастах, яка завжди класно працює на стиль.

Як носити високу спідницю восени / Фото з інстаграму steps2faith_

Обов'язково зважайте на пропорції та взуття. Щоб візуально витягнути силует із довгим подолом, найкраще пасують туфлі чи ботильйони на невисоких підборах (kitten heels), проте впевнено можна експериментувати і з лаконічними лоферами, балетками чи осінніми чобітками.

Як стильно носити довгу спідницю восени та взимку: дивіться фото

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Використовуйте багатошаровість. У прохолодні дні поверх сорочок чи тонких лонгслівів можна накидати блейзери, структуровані жакети або трикотажні жилети, що робить образ глибшим і складнішим. Дуже класний вигляд зі спідницями з високою посадкою мають блузки в а-ля історичному стилі.

З чим носити твідову довгу спідницю / Фото з Pinterest

Шкіряні або фактурні речі з тисненням під крокодила найкраще доповнювати базовим трикотажем нейтральних відтінків, щоб спідниця залишалася головним акцентом вашого аутфіту.

А до модної спідниці максі пасуватиме одна з цих трендових блузок, які вже носять модниці у різних країнах.