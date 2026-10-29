Очень высокая юбка: как стильно носить самую сложную модель этого сезона

Если вы хотите гармонично вписать такой сложный элемент в свой повседневный гардероб, воспользуйтесь простыми и стильными советами. Длинная юбка с высокой посадкой – это находка на осенне-зимний период, поэтому не упускайте возможности "поиграть" с этим элементом гардероба.

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С чем носить длинную юбку с высокой посадкой: основные правила стилизации

Сочетайте строгие офисные или костюмные юбки с непринужденными вещами – например, вязаными поло, трикотажными жилетами или свободными мужскими рубашками. Это своеобразная игра на контрастах, которая всегда отлично работает на стиль.

Как носить высокую юбку осенью / Фото из инстаграма steps2faith_

Обязательно учитывайте пропорции и обувь. Чтобы визуально вытянуть силуэт с длинным подолом, лучше всего подойдут туфли или ботильоны на невысоком каблуке (kitten heels), однако смело можно экспериментировать и с лаконичными лоферами, балетками или осенними сапожками.

Как стильно носить длинную юбку осенью и зимой: смотрите фото

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Используйте многослойность. В прохладные дни поверх рубашек или тонких лонгсливов можно накинуть блейзеры, структурированные жакеты или трикотажные жилеты, что делает образ более глубоким и сложным. Очень классно смотрятся с юбками с высокой посадкой блузки в а-ля историческом стиле.

С чем носить твидовую длинную юбку / Фото с Pinterest

Кожаные или фактурные вещи с тиснением под крокодила лучше всего дополнять базовым трикотажем нейтральных оттенков, чтобы юбка оставалась главным акцентом вашего наряда.

А к модной юбке макси подойдет одна из этих модных блузок, которые уже носят модницы в разных странах.