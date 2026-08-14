Смугастий манікюр витісняє мінімалістичний: тренд повернувся у новому форматі
Чіткі лінії цього сезону виходять на перший план у манікюрі. Дизайн виглядає свіжо, але не перевантажує образ. Його можна адаптувати під різний настрій і довжину нігтів. Саме в цій гнучкості й ховається його популярність.
Цього літа смугастий манікюр дедалі частіше з’являється як альтернатива спокійним нюдовим покриттям чи мінімалістичному дизайну. У ньому немає зайвого пафосу, зате є відчутна графічність, яка добре працює і в повсякденних образах, і в більш продуманих б’юті-луках, пише Elle. До речі, графічний дизайн манікюр вже є в осінніх трендах.
У смугастому дизайні особливо помітні два напрями: один тяжіє до тонких, майже ювелірних ліній, а інший – до сміливіших контрастів і ширших смуг. Саме на цьому балансі між стриманістю та виразністю й тримається його популярність.
Різноколірний смугастий манікюр / фото з інстаграму
Такий манікюр легко підлаштувати під власний стиль: комусь пасуватиме майже непомітний варіант на прозорій або молочній основі, а комусь – яскраві поєднання з чітким ритмом ліній. Дизайн не перевантажує нігті, але все одно додає образу характеру.
Смугастий графічний манікюр / фото з інстаграму
Варіанти смугастого манікюру на літо
Сезонний тренд розгортається одразу в кількох напрямах. Один з них – це акуратні вертикальні чи горизонтальні смужки, виконані в нейтральних відтінках. Такий варіант має делікатний вигляд і добре поєднується навіть із дуже мінімалістичним гардеробом.
Ніжний манікюр зі смужками / фото з інстаграму
Інший підхід – більш помітний. Тут у хід ідуть контрастні кольори, нестандартна товщина ліній і графічні комбінації, які вже стають повноцінним акцентом у манікюрі. Саме тому смугастий дизайн легко адаптується і під відпустку, і під офісний ритм, і під вечірній вихід.
Модний манікюр на літо зі смужками / фото з інстаграму
Мінімалістичне покриття ще не зникло з радарів, але смугастий нейл-арт пропонує більше свободи без відчуття хаосу. Він зберігає чистоту форми, однак додає руху та візуальної гри, якої часто бракує однотонним нігтям.
Варіант манікюру зі смужками / фото з інстаграму
Крім того, цей дизайн має ідеальний вигляд на різній довжині нігтів. На коротких він може підкреслити охайність, а на довших – дати більше простору для графіки.
На літо також можна вибрати яскравий фруктовий градієнт як дизайн манікюру – у вас ще є час його встигнути засвітити на відпочинку.