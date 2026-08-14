Картатий принт знову популярний: як носити клітинку цієї осені

Поки сонце ще тішить літнім теплом, світові подіуми вже диктують головні правила майбутнього сезону. Осінь 2026 року готує гучне повернення легендарного картатого принту, тож оновити капсулу та підібрати стильні варіанти варто вже зараз.

Цей принт, здавалося б, завжди був поруч, але цього сезону він розкривається під абсолютно новим кутом. Модні будинки вирішили відійти від нудних стандартів і переосмислили знайому геометрію в дусі естетики 1990-х.

У хід пішли сміливі кольорові рішення та нестандартні пропорції: від пастельно-блакитних строгих костюмів зі спідницями у Louis Vuitton до складних відтінків хакі у пропозиціях від Dries Van Noten. Водночас Chloé показали зовсім інший бік тенденції, вписавши карту у романтичний бохо-шик із легкими максісукнями, оздобленими рюшами.

Бренд Chloé повернув картатий принт в тренди: дивіться фото

Особливість цьогорічного тренду полягає у відсутності будь-яких обмежень. Якщо раніше карту купували точково, то зараз модні бренди закликають до сміливих експериментів. Зокрема, Dior та Acne Studios пропонують поєднувати одразу кілька різновидів цього принту в одному аутфіті, роблячи ставку на багатошаровість, об'ємні пальта та строгі силуети.



Як поєднувати клітинку з іншими принтами / фото з інстаграму

Щоб правильно додати цей візерунок у щоденне життя, не обов'язково повністю змінювати весь арсенал своєї шафи. Достатньо обрати один акцентний елемент – наприклад, картату спідницю чи сорочку, об'ємний шарф чи структурований жакет у клітинку.



Як носити картату спідницю восени / фото з інстаграму



Як носити легку картату спідницю восени / фото з інстаграму

Ці речі можна легко поєднувати з базовими джинсами або класичними штанами. Для сміливіших підійде прийом стилізації тотал-лук, коли верх і низ витримані в єдиній геометрії.



Картата сукня з чорним взуттям / фото з інстаграму



З чим носити спідницю в клітинку восени / фото з інстаграму

Поєднувати різнопланові речі та аксесуари в одному образі може бути складно, але цілком можливо завдяки правилу 7 балів.