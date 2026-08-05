На них варто витратитися: 10 модних речей на осінь, які ви носитимете не один сезон
На початку кожного сезону легко піддатися спокусі купити кілька трендових новинок. Проте стилісти дедалі частіше радять робити ставку не на швидкоплинну моду, а на якісні речі, які залишатимуться актуальними роками.
Якщо цієї осені ви плануєте оновити гардероб, зверніть увагу на 10 моделей, які у своїй підбірці згадало модне видання Who What Wear. Вони легко поєднуються між собою, не втрачають актуальності з сезону в сезон і допомагають створити стильний образ без зайвих зусиль.
Насамперед осінній гардероб складно уявити без якісного трикотажу. Якщо хочете, щоб річ прослужила не один сезон, обирайте моделі з вовни або кашеміру. Найактуальнішими цього року залишаються светри з V-подібним вирізом і кардигани – від класичних до приталених.
Лофери залишаються одним із найпрактичніших видів взуття для осені. Особливу увагу цього сезону варто звернути на замшеві моделі шоколадних відтінків або класичні варіанти з гладкої чорної шкіри.
Якщо погода ще дозволяє відмовитися від закритого взуття, шкіряні балетки стануть чудовим вибором. Вони мають витончений вигляд і легко вписуються як у ділові, так і в повсякденні образи.
При цьому пара якісних шкіряних чобіт – одна з найкращих покупок на холодний сезон. Вони чудово доповнюють сукні, спідниці та штани, а також забезпечують комфорт у прохолодну погоду.
Джинси у стилі 90-х із прямими штанинами також є однією з найвдаліших інвестицій. Вони не залежать від швидкоплинних трендів та легко адаптується до різних стилів – від мінімалістичного до класичного.
Для тих, хто хоче урізноманітнити базовий гардероб, штани з еко-шкіри стануть чудовою альтернативою джинсам. Вони додають образу фактурності та мають особливо стильний вигляд у поєднанні з трикотажем або класичними жакетами.
Картата сорочка – ще одна універсальна річ для міжсезоння. Її можна носити самостійно, поверх футболки або навіть замість легкої куртки в теплі осінні дні.
Добре скроєний чорний блейзер давно став справжньою класикою. Він додає образу елегантності та легко поєднується як із джинсами, так і з більш офіційними речами.
Бомбер зі шкіри вже кілька сезонів не втрачає популярності. Це універсальний верхній одяг, який легко вписується в осінній гардероб.
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