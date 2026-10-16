Річ із гардеробу науковців раптово стала головним модним трендом 2027 року

Класичний жакет професора став новим трендом університетського стилю. Він витісняє повсякденний студентський одяг у ділових образах.

У сезоні весна-літо 2027 університетський стиль виходить на абсолютно новий рівень. Тепер він натхненний консервативним та стриманим гардеробом викладачів, про що пише видання Vogue. Якщо раніше модниці захоплювалися грайливим препі з тенісними спідницями та в'язаними жилетами, то тепер у центрі уваги опинилася академічна зрілість і довговічність.

Головним героєм ділових та повсякденних образів стає жакет класичного крою. Традиційно його шиють із твіду або щільної вовни в природній приглушеній палітрі, найчастіше – з вишуканим картатим принтом.

Стильний піджак на весну 2027 року

Світові модні доми, зокрема Chanel, Miu Miu, Christian Dior та Loewe, активно експериментують з традиційним силуетом. Вони додають жакетам акцентні плечі, приталений крій, легші текстури та світлі весняні відтінки, зберігаючи водночас інтелектуальний шарм.

Стильний піджак на весну 2027 року / Фото Pinterest

Особливу увагу привернула подіумна інтерпретація від Джонатана Андерсона для Loewe. Дизайнер зберіг стриману нейтральну клітинку, але замінив теплий твід на напівпрозору легку тканину.

З чим носити картатий жакет

Класичний крій та нейтральний принт роблять піджак по-справжньому універсальною інвестицією, яка легко адаптується до будь-якого гардеробу й гармонійно пасує жінкам будь-якого віку.

Модний образ з картатим піджаком / Фото Pinterest

Стилісти радять спробувати кілька безпрограшних поєднань:

З прямими класичними штанами або спідницею А-силуету для створення дорогого офісного аутфіту.

для створення дорогого офісного аутфіту. З елементами вечірнього стилю або шовковими сукнями для гри на контрасті фактур.

для гри на контрасті фактур. Зі спортивними речами та кросівками для розслаблених міських прогулянок.

для розслаблених міських прогулянок. У сміливих комбінаціях принтів. Наприклад, клітинка чудово міксується зі смужкою, делікатним горошком, геометричною абстракцією чи навіть анімалістичним візерунком.

Раніше ми розповідали, що модниці повертають у тренди затишні в'язані речі, які ніби створила бабуся.