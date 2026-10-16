Річ із гардеробу науковців раптово стала головним модним трендом 2027 року
Класичний жакет професора став новим трендом університетського стилю. Він витісняє повсякденний студентський одяг у ділових образах.
У сезоні весна-літо 2027 університетський стиль виходить на абсолютно новий рівень. Тепер він натхненний консервативним та стриманим гардеробом викладачів, про що пише видання Vogue. Якщо раніше модниці захоплювалися грайливим препі з тенісними спідницями та в'язаними жилетами, то тепер у центрі уваги опинилася академічна зрілість і довговічність.
Головним героєм ділових та повсякденних образів стає жакет класичного крою. Традиційно його шиють із твіду або щільної вовни в природній приглушеній палітрі, найчастіше – з вишуканим картатим принтом.
Стильний піджак на весну 2027 року
Світові модні доми, зокрема Chanel, Miu Miu, Christian Dior та Loewe, активно експериментують з традиційним силуетом. Вони додають жакетам акцентні плечі, приталений крій, легші текстури та світлі весняні відтінки, зберігаючи водночас інтелектуальний шарм.
Особливу увагу привернула подіумна інтерпретація від Джонатана Андерсона для Loewe. Дизайнер зберіг стриману нейтральну клітинку, але замінив теплий твід на напівпрозору легку тканину.
З чим носити картатий жакет
Класичний крій та нейтральний принт роблять піджак по-справжньому універсальною інвестицією, яка легко адаптується до будь-якого гардеробу й гармонійно пасує жінкам будь-якого віку.
Стилісти радять спробувати кілька безпрограшних поєднань:
- З прямими класичними штанами або спідницею А-силуету для створення дорогого офісного аутфіту.
- З елементами вечірнього стилю або шовковими сукнями для гри на контрасті фактур.
- Зі спортивними речами та кросівками для розслаблених міських прогулянок.
- У сміливих комбінаціях принтів. Наприклад, клітинка чудово міксується зі смужкою, делікатним горошком, геометричною абстракцією чи навіть анімалістичним візерунком.
Раніше ми розповідали, що модниці повертають у тренди затишні в'язані речі, які ніби створила бабуся.