Цього року приталений жакет дещо трансформувався й повернувся до нас у комфортному форматі, який ідеально підійде для жінок 40 плюс. Персональна стилістка Heather Shelley Fitzpatrick у своєму інстаграмі показала стильний варіант жакета, який можна носити і як верхній одяг, і як деталь багатошарового образу.

Стилістка показала класичну модель у сучасному прочитанні: короткий приталений жакет-куртка з акцентними ґудзиками та відкладним коміром. Він чудово ілюструє, як підкреслювати жіночний силует у буденному житті.



Як носити чорний приталений жакет восени / Фото з інстаграму Heather Shelley Fitzpatrick

Чому варто купити приталений жакет жінкам за 40

По-перше, приталений жакет дарує витончену структуру. Він збирає образ, робить поставу стрункішою та витягує силует. По-друге, він не має вигляду нудного офісного костюма. Завдяки сучасному крою – трохи вкорочена довжина, фактурні ґудзики, додаткові деталі на спинці – це вже не застарілий піджак з 2010-х, а самодостатній стильний верх.



Як стильно носити приталений жакет-куртку восени / Фото з інстаграму Heather Shelley Fitzpatrick

На що звернути увагу під час вибору приталеного жакета

Особливо важливо звернути увагу на правильну довжину. Жакет закінчується якраз трохи нижче лінії талії або на рівні стегнових кісточок, що ідеально гармонізує тулуб і ноги. Зверніть увагу на щільність тканини. Жакет тримає форму завдяки якісному матеріалу, а не через те, що він доволі обтислий. І тут якраз дуже важливо вибирати правильний розмір одягу. Стилісти наполягають на тому, щоб ви не купували речі, які абсолютно не вашого розміру, навіть якщо вони трендові.



З чим носити чорний приталений жакет / Фото з інстаграму Heather Shelley Fitzpatrick

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