Забудьте о привычных джинсах: 10 стильных моделей штанов на осень 2026 года

Базовые джинсы – незаменимая вещь в осеннем гардеробе, однако в этом сезоне стоит обратить внимание и на другие модели штанов. Осенью 2026 года в тренде акцентные фасоны: от шелковых штанов с принтами до ярких цветных моделей и необычных джинсов. Они помогают разнообразить привычные образы и сделать их более интересными.

Издание Who What Wear собрало 10 моделей штанов, которые стоит добавить в осенний гардероб. Рассказываем, на какие фасоны стоит обратить внимание и с чем их сочетать.

10 трендовых моделей штанов на осень 2026 года

Шелковые штаны с принтом

Шелковые штаны с узорами помогут сделать образ более выразительным. Их можно сочетать с однотонными свитерами, базовыми футболками или лаконичными рубашками. При этом шелковые штаны можно носить не только отдельно, но и в комплекте с кофтой из той же ткани. Такие костюмы выглядят целостно и не требуют сложной стилизации. По желанию комплект можно дополнить лаконичными украшениями и обувью на каблуке или же выбрать удобные балетки для повседневного образа.

Образ с шелковыми штанами с принтом / Фото с инстаграм-страницы makenna_alyse

Штаны в камуфляжной расцветке

Камуфляжный принт, который раньше ассоциировался преимущественно с одеждой в стиле милитари, можно вписать и в повседневный гардероб. Такие штаны будут гармонично смотреться с простым белым верхом, базовым трикотажем и кроссовками. Если хочется сделать образ более интересным, можно поэкспериментировать с сочетанием разных принтов и фактур.

Образ с камуфляжными штанами / Фото с инстаграм-страницы llaurenca

Джинсы с эффектом кислотного выцветания

Если классические синие джинсы уже надоели, стоит присмотреться к моделям с контрастными цветовыми переходами и эффектом выцветания. Они помогут отойти от классических сочетаний и будут хорошо смотреться с простыми футболками, свитерами и куртками. А еще такие джинсы можно дополнить жакетом в гусарском стиле, лоферами и солнцезащитными очками. Завершить образ поможет сумка, подобранная в тон к обуви или верхней одежде.

Образ с джинсами с эффектом кислотного выцветания / Фото с инстаграма hadleyhgreene

Штаны с украшениями

Штаны, украшенные камнями, стразами, кристаллами, пайетками или жемчужинами, помогут добавить блеска даже простому образу. Чтобы уравновесить акцентный низ, сочетайте его с однотонным верхом и сдержанными аксессуарами. Такой наряд подойдет для вечерних выходов и встреч с друзьями.

Образ с штанами с украшениями / Фото с инстаграм-страницы sofiamcoelho

Шелковые штаны

Однотонные шелковые штаны – вариант для тех, кто хочет добавить гардеробу элегантности. Их можно носить с объемными свитерами, рубашками или жакетами. Сочетание мягкой ткани с более структурированными вещами поможет создать сбалансированный образ.

Шелковые штаны / Фото с Instagram-страницы _katiepeake

Штаны с зебровым принтом

Анималистические узоры остаются одним из способов сделать наряд более выразительным. Штаны с зебровым принтом можно сочетать с черным или белым трикотажем, базовыми топами и лаконичной обувью. Так образ будет выглядеть стильно и без лишних деталей.

Штаны с зебровским принтом / Фото с страницы инстаграма taniasarin

Джинсы с принтом

Джинсы с узорами станут альтернативой классическим моделям без декора. Их можно сочетать с однотонными футболками, рубашками и свитерами, чтобы не отвлекать внимание от принта. Это простой способ разнообразить повседневный гардероб без кардинальных изменений.

Джинсы с принтом / Фото со страницы в инстаграме khakiandblueofficial

Розовые штаны

Розовые штаны помогут добавить цвета осенним образам, в которых обычно преобладают темные и нейтральные оттенки. Они будут хорошо смотреться с белым, серым, бежевым или коричневым верхом. Для более смелого сочетания можно попробовать комбинацию с другими насыщенными цветами.

Образ с розовыми штанами / Фото с Instagram-страницы jen_wonders

Зауженные штаны-клеш

Модели, которые облегают бедра и расширяются к низу, помогут создать выразительный силуэт. Такие штаны можно сочетать с приталенными топами, рубашками или жакетами. Дополнить образ можно обувью на каблуке или моделями на платформе.

Образ с зауженными штанами-клеш / Фото с Instagram-страницы selkolas

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Укороченные шелковые штаны

Укороченные шелковые штаны – еще один способ отойти от привычных джинсов. Такая модель больше подойдет для теплой осенней погоды, когда можно оставить лодыжки открытыми. Их можно сочетать с лаконичными рубашками, тонкими свитерами и балетками или лоферами. А для завершения образа добавьте изящные украшения и небольшую сумку.

Укороченные шелковые штаны / Фото с инстаграм-страницы juliesfi

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