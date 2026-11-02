Пора сменить черную сумку: 5 модных цветов, которые стоит попробовать осенью и зимой
Черная сумка – привычная классика, которая подходит к большинству образов. Однако в сезоне осень-зима 2026/2027 дизайнеры предлагают обратить внимание на более интересные цветовые альтернативы.
Некоторые из них остаются сдержанными и универсальными, а другие помогут сделать даже простой наряд более выразительным. Издание VOGUE рассказало о том, какие оттенки сумок будут в моде в этом холодном сезоне.
Коричневые сумки
Коричневый становится одной из главных альтернатив черному цвету. Причем дизайнеры предлагают не один конкретный оттенок, а целую палитру. В моде остаются сумки цвета молочного шоколада, а также карамельные модели и аксессуары в оттенках корицы и обжаренного кофе. Такие сумки выглядят элегантно и хорошо сочетаются с одеждой разных цветов.
Сумки цвета охры
Еще один актуальный оттенок сезона – охра. Это теплый насыщенный цвет, который станет интересной альтернативой привычному масляно-желтому. Он привлекает внимание и придает образу выразительность.
Сумки цвета deep cherry
Красный этой зимой приобретет более глубокий оттенок. Речь идет о deep cherry – насыщенном вишневом цвете, который выглядит одновременно ярко и элегантно. Он будет хорошо смотреться на различных моделях: от небольших клатчей до сумок, которые напоминают деловые портфели, и винтажных аксессуаров на плечо.
Оливково-зеленые сумки
Оливковый – еще один цвет, который активно появляется в осенне-зимних коллекциях. Его можно увидеть не только на верхней одежде, в частности на замшевых куртках и пальто, но и на аксессуарах. Сумки такого оттенка станут удачным дополнением гардероба, особенно если вы предпочитаете натуральные цвета и сдержанные сочетания.
Серебристые сумки
Металлизированные аксессуары не собираются выходить из моды. Серебристые сумки остаются актуальными и в сезоне осень-зима 2026/2027. Они помогают сделать даже простой наряд более интересным. Особенно уместны такие модели в преддверии праздников, когда хочется добавить образу немного блеска.
А вообще цвет играет важную роль в создании стильного образа. Поэтому предлагаем также узнать о 5 базовых цветах одежды, которые остаются актуальными независимо от сезона.