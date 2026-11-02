Час змінити чорну сумку: 5 модних кольорів, які варто спробувати восени та взимку

Деякі з них залишаються стриманими й універсальними, а інші допоможуть зробити навіть просте вбрання виразнішим. Видання VOGUE розповіло про те, які відтінки сумок будуть у моді цього холодного сезону.

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Коричневі сумки

Коричневий стає однією з головних альтернатив чорному кольору. Причому дизайнери пропонують не один конкретний відтінок, а цілу палітру. У моді залишаються сумки кольору молочного шоколаду, а також карамельні моделі й аксесуари у відтінках кориці та обсмаженої кави. Такі сумки мають елегантний вигляд і добре поєднуються з одягом різних кольорів.

Образ із коричневою сумкою / Фото з інстаграм-сторінки lise_frt

Сумки кольору охри

Ще один актуальний відтінок сезону – охра. Це теплий насичений колір, який стане цікавою альтернативою звичному масляно-жовтому. Він привертає увагу та додає образу виразності.

Сумка кольору охри / Фото з інстаграм-сторінки 28thclosettt_more

Сумки кольору deep cherry

Червоний цієї зими набуде глибшого відтінку. Йдеться про deep cherry – насичений вишневий колір, який має водночас яскравий та елегантний вигляд. Він чудово пасуватиме різним моделям: від невеликих клатчів до сумок, що нагадують ділові портфелі, та вінтажних аксесуарів на плече.

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Сумка кольору deep cherry / Фото з інстаграм-сторінки mirayya.official

Оливково-зелені сумки

Оливковий – ще один колір, який активно з'являється в осінньо-зимових колекціях. Його можна побачити не лише на верхньому одязі, зокрема замшевих куртках і пальтах, а й на аксесуарах. Сумки такого відтінку стануть вдалим доповненням гардероба, особливо якщо ви надаєте перевагу природним кольорам і стриманим поєднанням.

Образ з оливковою сумкою / Фото з інстаграм-сторінки thepinkmina

Сріблясті сумки

Металізовані аксесуари не збираються виходити з моди. Сріблясті сумки залишаються актуальними й у сезоні осінь-зима 2026/2027. Вони допомагають зробити навіть просте вбрання цікавішим. Особливо доречними такі моделі будуть напередодні свят, коли хочеться додати образу трохи сяйва.

Образ зі сріблястою сумкою / Фото з інстаграм-сторінки tinvcb

А взагалі колір відіграє важливу роль у створенні стильного образу. Тож пропонуємо також дізнатися про 5 базових кольорів одягу, які залишаються актуальними незалежно від сезону.