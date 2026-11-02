5 самых модных моделей зимних сапог: что стоит добавить в гардероб

С приближением зимы самое время пересмотреть гардероб и подумать, какая обувь дополнит образы в холодное время года. В этом году дизайнеры предлагают немало интересных вариантов – от элегантных сапог на плоской подошве до массивных моделей с пряжками и обуви с мехом.

Украинский дизайнер Андре Тан в новом видео на своей странице в инстаграме рассказал о пяти трендах зимней обуви, на которые советует обратить внимание. Он также объяснил, с чем сочетать актуальные модели, чтобы выглядеть стильно и при этом чувствовать себя комфортно.

Жокейские сапоги

Первый тренд – высокие жокейские сапоги на плоской подошве. По словам Андре Тана, это классическая модель, которая снова вернулась в моду. Она выглядит элегантно и легко вписывается в повседневный гардероб. Дизайнер советует сочетать такие сапоги с юбками миди, узкими джинсами и объемными свитерами.

Жокейские сапоги / Фото с инстаграм-страницы solinfeyli

Сапоги со спущенной голенищей

Еще один актуальный вариант – сапоги из мягкой кожи или замши, со свободным голенищем и заметными складками. Такой эффект небрежности, по словам дизайнера, придает образу французский шарм.

Сапоги со спущенной голенищей / Фото с страницы в инстаграме kimberlystfr

Байкерские сапоги с пряжками

Третий тренд – массивные байкерские сапоги с ремешками, пряжками и металлическими деталями. Андре Тан обратил внимание на модели, похожие на те, что были представлены в последней коллекции Miu Miu.

Дизайнер советует не ограничиваться сочетаниями с грубой одеждой, а наоборот – создавать контраст. Например, носить такую обувь с романтичными платьями и женственными юбками. Это поможет сбалансировать нежность наряда с более дерзким характером обуви.

Байкерские сапоги с пряжками / Фото с инстаграма pernilleteisbaek

Сапоги-ботфорты

После некоторого перерыва в моде снова появились ботфорты – высокие сапоги, голенище которых закрывает колено. Особенно актуальными будут замшевые и кожаные модели. Андре Тан предлагает сочетать их с мини-юбками, объемными свитерами и длинными пальто. При этом дизайнер советует соблюдать баланс и выбирать элегантные сочетания, чтобы образ не выглядел слишком откровенным.

Образ с сапогами-ботфортами / Фото с страницы в инстаграме valerie.kei

Пушистая обувь с мехом

Завершают подборку теплые модели с объемной меховой отделкой. Это могут быть сапожки с искусственным мехом, овчиной или другой пушистой фактурой. Такая обувь не только соответствует зимнему настроению, но и помогает сделать образ интереснее. Однако с ней важно не переборщить: дизайнер отмечает, что чрезмерное количество меха может сделать силуэт непропорциональным.



Образ с пушистой обувью / Фото с инстаграм-страницы jaccirai

Андре Тан также ранее рассказывал о пяти вещах, которые помогут согреться зимой и при этом выглядеть стильно.