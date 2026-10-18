Роскошные образы мировых звезд – это всегда вау: лучшие наряды на Academy Museum Gala 2026

В Лос-Анджелесе состоялся шестой ежегодный гала-вечер Academy Museum Gala, который по праву считается одним из самых влиятельных модных событий года за пределами сезона кинопремий. Престижное мероприятие призвано собирать деньги для развития Музея киноакадемии, объединяя мировых знаменитостей и легендарных модных домов.

На мероприятии собралось немало мировых звезд, каждая из которых показала безупречный вкус и смелые кутюрные решения. Красная дорожка стала местом встречи высокой моды и голливудского шика, где свежие подиумные тренды ожили на главных звездах индустрии.

Кейт Хадсон поразила публику кутюрным платьем от Armani Privé, сделав ставку на изящность, чистые линии и безупречный крой. Рэпер A$AP Rocky продемонстрировал современный взгляд на мужскую элегантность, появившись в стильном ансамбле от Chanel.

Кейт Хадсон в роскошном кремовом платье: смотрите видео

A$AP Rocky в элегантном костюме от Chanel: смотрите видео

Тейлор Свифт сделала ставку на лаконичную роскошь в платье от Dior, которое подчеркнуло ее фирменную женственность. В то же время актриса Инде Наварретт очаровала присутствующих драматичным силуэтом из кутюрной коллекции Schiaparelli, сделав акцент на сложной архитектуре наряда.

Тейлор Свифт на Academy Museum Gala 2026: смотрите фото

Сара Пиджон покорила подиум ярким и блестящим кутюром от Chanel, а Кэйли Спени появилась в свежем образе из весенней коллекции Valentino. Бриттани Сноу выбрала утонченную непринужденность от Max Mara, а Эдди Редмэйн отдал предпочтение проверенной классике Giorgio Armani.

Сара Пиджон в платье Chanel на Academy Museum Gala 2026: смотрите видео

Вот еще роскошные образы мировых звезд на Academy Museum Gala 2026:



Платье Жанель Моне на Academy Museum Gala 2026 с бабочкой / Getty Images

На этом же мероприятии появилась и Кендалл Дженнер, которая показала, как стильно можно носить принт полка-дот.