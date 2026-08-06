Забудьте о бордовом и красном: 5 цветов, которые выйдут из моды этой осенью
С наступлением осени мир моды традиционно пересматривает свои фавориты. Поэтому стилисты уже определяют устаревшие оттенки и главные тренды уличного стиля.
Осенний гардероб нуждается в обновлении, ведь даже самые популярные оттенки быстро теряют свою свежесть из-за чрезмерного присутствия на подиумах. Модные редакторы издания Who What Wear предлагают нам забыть о нескольких привычных для нас цветах и обратить внимание на более актуальные и изысканные альтернативы.
Цвета, которые выйдут из моды осенью 2026 года
В этом году дизайнеры рекомендуют отказаться от глубоких бордовых и винных оттенков, которые несколько сезонов подряд считались основной базой. Вместо этого лучше выбрать насыщенный сливовый цвет с холодным фиолетовым подтоном. Шелковые блузки, уютные свитера и кашемир в этом оттенке выглядят значительно дороже и придают образу аристократическую загадочность.
Также стилисты советуют отложить традиционный горчичный цвет, от которого модницы почувствовали некоторую усталость после летнего бума на сливочные тона. Вместо палитры выжженных листьев лучше добавить в гардероб элегантный графитово-серый цвет. Он практически заменяет классический черный, но создает гораздо более легкий и свежий силуэт в верхней одежде и костюмах.
Кроме того, стоит забыть и о ярком красном цвете, который слишком долго доминировал в модном пространстве. Вместо этого лучше отдать предпочтение глубокому кобальтовому синему. Этот насыщенный оттенок выглядит неожиданно и прекрасно освежает осенний трикотаж. Достаточно всего одного кобальтового свитера или аксессуара, чтобы сделать базовый образ динамичным.
Темный шоколадный оттенок, хотя и остается универсальным, постепенно уступает место более мягкому тону "мокко-мусс". Вместо этого стоит обратить внимание на нежную кофейную палитру. Она делает осенние пальто или шерстяные пиджаки менее строгими.
В заключение дизайнеры предлагают отказаться от насыщенного изумрудного и темного лесного зеленого. Вместо них лучше выбрать теплый оливковый цвет. Он идеально гармонирует с бежевой и коричневой гаммой, поэтому прекрасно подходит для кожаных курток, обуви и лаконичных сумок на каждый день.
На днях мы рассказывали о модных вещах на осень, которые вы будете носить не один сезон.