Забудьте о бордовом и красном: 5 цветов, которые выйдут из моды этой осенью

С наступлением осени мир моды традиционно пересматривает свои фавориты. Поэтому стилисты уже определяют устаревшие оттенки и главные тренды уличного стиля.

Осенний гардероб нуждается в обновлении, ведь даже самые популярные оттенки быстро теряют свою свежесть из-за чрезмерного присутствия на подиумах. Модные редакторы издания Who What Wear предлагают нам забыть о нескольких привычных для нас цветах и обратить внимание на более актуальные и изысканные альтернативы.

Цвета, которые выйдут из моды осенью 2026 года

В этом году дизайнеры рекомендуют отказаться от глубоких бордовых и винных оттенков, которые несколько сезонов подряд считались основной базой. Вместо этого лучше выбрать насыщенный сливовый цвет с холодным фиолетовым подтоном. Шелковые блузки, уютные свитера и кашемир в этом оттенке выглядят значительно дороже и придают образу аристократическую загадочность.

Антитрендовый цвет на осень 2026 / Фото Pinterest

Также стилисты советуют отложить традиционный горчичный цвет, от которого модницы почувствовали некоторую усталость после летнего бума на сливочные тона. Вместо палитры выжженных листьев лучше добавить в гардероб элегантный графитово-серый цвет. Он практически заменяет классический черный, но создает гораздо более легкий и свежий силуэт в верхней одежде и костюмах.

Какой цвет не стоит носить осенью / Фото Magnfic

Кроме того, стоит забыть и о ярком красном цвете, который слишком долго доминировал в модном пространстве. Вместо этого лучше отдать предпочтение глубокому кобальтовому синему. Этот насыщенный оттенок выглядит неожиданно и прекрасно освежает осенний трикотаж. Достаточно всего одного кобальтового свитера или аксессуара, чтобы сделать базовый образ динамичным.

Цвет, который выйдет из моды этой осенью / Фото Magnific

Темный шоколадный оттенок, хотя и остается универсальным, постепенно уступает место более мягкому тону "мокко-мусс". Вместо этого стоит обратить внимание на нежную кофейную палитру. Она делает осенние пальто или шерстяные пиджаки менее строгими.

Темно-шоколадный цвет – антитренд осени 2026 года / Фото Magnific

В заключение дизайнеры предлагают отказаться от насыщенного изумрудного и темного лесного зеленого. Вместо них лучше выбрать теплый оливковый цвет. Он идеально гармонирует с бежевой и коричневой гаммой, поэтому прекрасно подходит для кожаных курток, обуви и лаконичных сумок на каждый день.

Что не стоит носить осенью / Фото Magnific

На днях мы рассказывали о модных вещах на осень, которые вы будете носить не один сезон.