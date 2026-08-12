Главные антитренды осени 2026: стилист назвала вещи, с которыми уже пора расстаться

Осень 2026 года приносит заметные трансформации в моде. На смену демонстративности, большому количеству декора и сложным образам приходят сдержанность, качественные ткани и вневременные силуэты.

Дизайнер и стилист Галина Денисюк рассказала 24 Каналу, от каких вещей постепенно стоит отказаться и почему их нужно заменить, чтобы гардероб выглядел современно. По словам стилиста, сегодня важно выглядеть элегантно не благодаря мимолетным трендам и известным дорогим брендам, а благодаря удачному подбору кроя и силуэтов.

Поэтому важно провести ревизию вещей в своем шкафу и отказаться от устаревших моделей, которые не имеют ничего общего с современными трендами. Поверьте, без них составлять стильные образы станет гораздо проще.



Стилист Галина Денисюк рассказала об антитрендах осени / фото из Инстаграма

Большие логотипы и чрезмерный декор устарели

Одними из главных антитрендов осени Денисюк называет вещи, перегруженные декоративными элементами. Большое количество деталей, заметные логотипы и сложные принты уступают место лаконичному дизайну. Вместо вещей, которые буквально демонстрируют бренд, стилист советует обращать внимание на качество материала, крой и посадку.

Сегодня мода делает ставку на баланс, сдержанность и качество. Именно текстуры могут сделать образ богаче даже без большого количества аксессуаров,

– отметила стилист.

Осенью актуальными останутся замша, шерсть, кашемир, гладкая кожа, деним, костюмные ткани и структурированный трикотаж.



Какие образы в моде осенью 2026 года / фото из Инстаграма

Ультраоблегающие вещи

Еще одно направление, которое постепенно уходит на второй план – слишком облегающие силуэты. Их заменяет более свободный, однако при этом структурированный крой. Этой осенью Галина советует обратить внимание на широкие и прямые брюки и джинсы, жакеты с акцентом на плечи, длинные пальто, удлиненные жилеты и юбки миди.

Сложные принты и перегруженные образы

Теряют актуальность и комплекты, в которых одновременно сочетается слишком много акцентов. По словам Денисюк, даже дорогие вещи не гарантируют стильного результата, если они не сочетаются друг с другом. Особенно важны пропорции, сочетание цветов и общая стилистика комплекта.

Осенью-2026 актуальной будет более спокойная естественная палитра. В тренде шоколадный, бордовый, оливковый, темно-синий, графитовый, карамельный, сливочный и различные оттенки серого.



Стильный образ на осень 2026 / фото из Инстаграма

Поношенная обувь и верхняя одежда

Даже актуальный комплект может потерять свой вид из-за пальто, которое уже не держит форму, или изношенной обуви. Именно эти вещи осенью особенно заметны и часто формируют первое впечатление от всего образа.

Поэтому Денисюк советует лучше инвестировать в одно качественное пальто или тренч, чем покупать несколько случайных моделей только из-за моды.

Слепое копирование трендов

К своеобразным антитрендам стилист относит и само стремление надеть все модное одновременно. По ее словам, этой осенью нет необходимости полностью обновлять гардероб. Если в гардеробе уже есть прямые джинсы, базовые брюки, белая рубашка, качественный трикотаж, жакет и пальто, их можно адаптировать к новому сезону с помощью обуви, сумки, ремня, украшений или новой стилизации.



Базовые вещи для осеннего гардероба / фото из Инстаграма

Не нужно покупать все, что показывают в магазинах. Стоит выбирать только те тренды, которые подчеркивают вашу индивидуальность и гармонично сочетаются с тем, что уже есть в вашем гардеробе,

– отметила Денисюк.

По словам эксперта, осенью особенно актуальным становится принцип "меньше, но лучше". Один качественный жакет, прямые или широкие брюки и хорошо скроенное пальто способны стать основой для десятков различных образов. Стилист подчеркивает, что важно не покупать больше вещей, а подбирать такие предметы, которые займут свое место в гардеробе.

И хотя мы уже давно говорим об осенних трендах, о летних стильных вещах пока не стоит забывать. Вот список летней обуви, которая будет актуальна и в следующем году.