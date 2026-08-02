Бахрома не выходит из моды уже шесть лет: 4 способа стильно носить ее летом

Мода постоянно меняется, однако некоторые тренды остаются актуальными гораздо дольше, чем один сезон. Именно к таким относится бахрома, которая регулярно возвращается в коллекции дизайнеров еще с 2020 года. Она придает образам динамику, фактурность и легко вписывается в гардероб независимо от времени года.

Этим летом бахрома вновь стала одним из главных трендов. В связи с этим издание Vogue собрало четыре самых актуальных способа носить ее этим летом.

И первый вариант – сумки с бахромой. Их можно увидеть в новых коллекциях таких известных брендов, как Balmain, Etro, Michael Kors и Bottega Veneta.

Такая сумка станет отличной альтернативой ярким принтам, ведь она придает образу фактурность без лишних деталей. Приятный бонус в том, что бахрома одинаково эффектно смотрится как на вместительных шопперах, так и на небольших сумках для вечерних выходов. Лучше всего она сочетается с легким летним платьем или топом в стиле нижнего белья.

Образ с сумкой с бахромой / Фото из инстаграма Georgia Bayliss

Бахрома великолепно смотрится и на юбках. Этим летом очень популярными стали модели, вдохновленные традиционной испанской манильской шалью. Стилизовать такую вещь довольно просто: достаточно надеть базовую белую майку, чтобы именно юбка оставалась акцентом наряда.

Особенно интересно смотрятся юбки с цветочной вышивкой и смелыми контрастными сочетаниями цветов, например, красного с черным или кораллового с золотым, а дополнить такой образ помогут минималистичные вьетнамки.

Образ с юбкой с бахромой / Фото из инстаграма Lauren Wolfe

Для тех, кто даже в жаркие дни предпочитает брюки, удачным решением станет выбор топа с бахромой. В тренде – модели с длинной бахромой, которая красиво колышется при ходьбе и придает образу динамику. Подобные топы идеально сочетаются с легкими льняными вещами, а из обуви к ним лучше всего подходят мюли, балетки или классические сандалии.

Образ с топом с бахромой / Фото из инстаграма vickirenucci

Бахрома не обошла стороной и летние платья. В этом сезоне стоит обратить внимание на модели в бирюзовых и зеленых оттенках, а также с тропическими или анималистическими принтами.

Если раньше такие платья ассоциировались преимущественно с праздничными выходами, то теперь дизайнеры предлагают носить их в более непринужденных образах. Полупрозрачные ткани, кружево и анималистические мотивы прекрасно подходят для отдыха у моря. Завершить образ помогут туфли на низком каблуке (kitten heels) или лаконичные вьетнамки.

Летнее платье с бахромой / Фото из инстаграма Meli Gonzalez

Кстати, ранее мы рассказывали о том, с чем носить модные полосатые брюки, которые называют лучшей альтернативой джинсам в жару.