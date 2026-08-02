Цього літа бахрома знову стала одним із головних трендів. Відтак, видання Vogue зібрало чотири найактуальніші способи як носити її цього літа.

І перший варіант – сумки з бахромою. Їх можна помітити у нових колекцій таких відомих брендів, як Balmain, Etro, Michael Kors та Bottega Veneta.

Така сумка стане чудовою альтернативою яскравим принтам, адже додає образу фактурності без зайвих деталей. Приємний бонус у тому, що бахрома однаково ефектно виглядає як на містких шоперах, так і на невеликих сумках для вечірніх виходів. Найкраще вона поєднується з легкою літньою сукнею або топом у білизняному стилі.

Образ з сумкою з бахроми / Фото з інстаграму Georgia Bayliss

Бахрома має чудовий вигляд і на спідницях. Цього літа дуже популярними стали моделі, натхненні традиційною іспанською манільською шаллю. Стилізувати таку річ доволі просто: достатньо одягнути базову білу майку, щоб саме спідниця залишалася акцентом вбрання.

Особливо цікаво виглядають спідниці з квітковою вишивкою та сміливими контрастними поєднаннями кольорів, наприклад, червоного з чорним або коралового із золотим, а доповнити такий look допоможуть мінімалістичні в'єтнамки.

Образ зі спідницею з бахромою / Фото з інстаграму Lauren Wolfe

Для тих, хто навіть у спекотні дні віддає перевагу штанам, вдалим рішенням стане вибір топа з бахромою. У тренді – моделі з довгою бахромою, яка красиво рухається під час ходьби й додає образу динаміки. Подібні топи ідеально поєднуються з легкими лляними речами, а із взуття до них найкраще пасують мюлі, балетки або класичні сандалі.

Образ з топом з бахромою / Фото з інстаграму vickirenucci

Не оминула бахрома й літні сукні. Цього сезону варто звернути увагу на моделі в бірюзових і зелених відтінках, а також із тропічними чи анімалістичними принтами.

Якщо раніше такі сукні асоціювалися переважно зі святковими виходами, то тепер дизайнери пропонують носити їх у більш невимушених образах. Напівпрозорі тканини, кроше й анімалістичні мотиви чудово пасують для відпочинку біля моря. Завершити образ допоможуть туфлі kitten heels або лаконічні в'єтнамки.

Літня сукня з бахромою / Фото з інстаграму Meli Gonzalez

До речі, раніше ми розповідали про те, з чим носити трендові смугасті штани, які називають найкращою альтернативою джинсам у спеку.