Не тратьте деньги зря: Андре Тан признался, на чем не стоит экономить

Каждый из нас хотя бы раз стоял перед открытым шкафом, думая, что надеть нечего, хотя полки ломаются под тяжестью разнообразной одежды. Украинский дизайнер Андре Тан отметил, что секрет идеального гардероба заключается в грамотном подходе к шопингу.

Стилист поделился в своем инстаграме личными правилами распределения финансов. Он откровенно рассказал, какие элементы образа требуют щедрых вложений, а какие позволяют существенно сэкономить, не нанося при этом никакого ущерба стилю.

Вещи, на которые не стоит жалеть денег

Когда речь заходит о бескомпромиссных тратах, специалист всегда ставит на первое место обувь. Мы носим его каждый день, поэтому настоящий комфорт проверяют именно наши ноги, а не яркая реклама. Экономить на удобстве категорически не стоит.

Вторым важным пунктом расходов дизайнер назвал дорогую верхнюю одежду. Качественное пальто или куртка прослужат вам не менее пяти, а то и десяти лет, если вы удачно подберете ткань, правильный крой и идеальную посадку. Именно поэтому такие элементы гардероба требуют тщательного выбора и готовности заплатить более высокую цену за долговечность.

Верхняя одежда на осень 2026 / Фото Kaliro Online Store

Еще один секрет безупречного образа заключается в правильной подгонке одежды по фигуре. Андре Тан признался, что никогда не жалеет денег на услуги профессионального мастера. Одежда должна сидеть на вас идеально. Мастерски перешитая вещь всегда выглядит гораздо роскошнее и стильнее, чем просто дорогой логотип на изделии, которое "висит мешком".

Базовая черная футболка / Фото из инстаграмма Basic by Sami

Однако есть категории, где экономия выглядит не только уместной, но и абсолютно логичной. Прежде всего эксперт советует не переплачивать за простые базовые футболки. Если обычная хлопковая футболка хорошо сидит на вашей фигуре и хорошо держит форму, ее бренд не имеет никакого значения.

Также модельер порекомендовал экономить деньги, когда речь заходит о трендовых вещах. Мода чрезвычайно изменчива, и уже через месяц вы можете потерять интерес к такой одежде. Чтобы потом не жалеть о напрасно потраченных средствах, лучше выбирать бюджетные варианты.

Последний пункт касается различных аксессуаров, которые нужны только для одного конкретного образа. Если вы покупаете специфическую деталь только потому, что это модно именно в данный момент, не стоит тратить на нее значительные суммы. Такие спонтанные прихоти быстро теряют свою актуальность.

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