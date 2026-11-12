От эффектной брюнетки до полярной блондинки: Белла Хадид поразила сеть новой стрижкой

Известная американская супермодель Белла Хадид вновь удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. Звезда отказалась от привычных темных и золотисто-медовых оттенков в пользу дерзкого блонда и стильного графического каре.

Свой обновленный образ знаменитость представила во время хоккейного матча между командами Colorado Avalanche и Detroit Red Wings. Фотографии с мероприятия модель опубликовала в своем инстаграме.

Белла Хадид поразила новым цветом волос

В Денвере, на трибунах спортивной арены Ball Arena, она мгновенно привлекла к себе внимание публики. На снимках Белла радостно позирует в фанатской майке и бордовой бейсболке. Яркие светлые пряди звезды эффектно контрастируют со спортивной одеждой на фоне ледовой площадки и игроков команды.

Белла Хадид сделала платиновый боб / Фото из инстаграма @bellahadid

Модель всегда смело экспериментировала с прическами, меняя глубокий шоколадный цвет на венецианский блонд или роскошную голливудскую длину на короткие стрижки. Теперь Хадид выбрала бескомпромиссный платиновый боб, который идеально подчеркивает скульптурные черты ее лица.

Как выглядит новая прическа Беллы Хадид / Фото из инстаграма @bellahadid

Компанию звезде на спортивном мероприятии составил предприниматель из Колорадо Натан Лейси, с которым она все чаще посещает светские мероприятия.

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