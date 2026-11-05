Идеальный образ для зимних праздников: Блейк Лайвли показала платье роскошного оттенка
Если вы уже ищете идеальный вечерний образ на Новый год или зимние торжества, то обратите внимание на роскошный наряд Блейк Лайвли. Актриса сделала ставку на блеск и глубокий насыщенный цвет, который выглядит невероятно эффектно.
Последние два года звезда практически не появлялась на публике из-за громкого юридического конфликта и скандала вокруг фильма "Все закончится на нас" с коллегой Джастином Бальдони. Она ограничивалась лишь редкими масштабными мероприятиями вроде Met Gala, пишет Harper's BAZAAR.
Недавно знаменитость триумфально вернулась в светскую жизнь Нью-Йорка, посетив презентацию праздничной капсульной коллекции ювелирного бренда Brent Neale. Для этого мероприятия Блейк выбрала потрясающее архивное мини-платье Chanel из коллекции осень-зима 1994 года, созданное еще Карлом Лагерфельдом.
Блейк Лайвли в синем платье с пайетками от Chanel: смотрите фото
Наряд глубокого полуночно-синего оттенка, полностью усыпанный мерцающими пайетками, позволил актрисе обнажить плечи и продемонстрировать изящную шею и роскошные волосы. Культовую винтажную вещь, которую когда-то на подиуме демонстрировала супермодель Кристи Тарлингтон, актриса освежила современной кожаной сумкой-ведром Chanel сезона осень-зима 2026 с золотой фурнитурой.
Завершением образа стали серебряные серьги-бантики Brent Neale, туфли Christian Louboutin с прозрачными вставками и фирменная объемная укладка волнами. Внимательные фешн-редакторы уже выяснили, сколько же стоит такой лук.
Сколько стоит образ Блейк Лайвли в платье Chanel: смотрите фото
Культовое платье Блейк стоит 10 300 долларов, сумочка обошлась Блейк в 6 400 долларов, обувь она приобрела за 1 тысячу долларов. Самой дорогой деталью оказались серьги с бриллиантами, которые обошлись актрисе почти в 40 тысяч долларов.
В этом сезоне кобальтовый синий и вообще все насыщенные и глубокие оттенки синего стали одним из самых популярных и роскошных трендов. Узнавайте, как стильно носить этот оттенок осенью и зимой.