Ідеальний образ для зимових свят: Блейк Лайвлі показала сукню розкішного відтінку

Останні два роки зірка майже не з'являлася на публіці через гучний юридичний конфлікт та скандал довкола фільму "Покинь, якщо кохаєш" із колегою Джастіном Бальдоні. Вона обмежувалася лише рідкісними масштабними подіями на кшталт Met Gala, пише Harper's BAZAAR.

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Нещодавно знаменитість тріумфально повернулася у світське життя Нью-Йорка, відвідавши презентацію святкової капсули ювелірного бренду Brent Neale. Для цієї події Блейк обрала приголомшливу архівну мінісукню Chanel з колекції осінь-зима 1994 року, створену ще Карлом Лагерфельдом.

Блейк Лайвлі у синій сукні з паєтками від Chanel: дивіться фото

Вбрання глибокого опівнічно-синього відтінку, повністю всіяне мерехтливими паєтками, дозволило відкрити акторці плечі та продемонструвати витончену шию й розкішне волосся. Культову вінтажну річ, яку колись на подіумі показала супермодель Крісті Тарлінгтон, акторка освіжила сучасною шкіряною сумкою-відром Chanel сезону осінь-зима 2026 із золотою фурнітурою.

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Завершенням аутфіту стали срібні сережки-банти Brent Neale, туфлі Christian Louboutin із прозорими вставками та фірмова об'ємна укладка хвилями. Прискіпливі фешн-редактори вже з'ясували, скільки ж коштує такий лук.

Скільки коштує образ Блейк Лайвлі з сукнею Chanel: дивіться фото

Культова сукня Блейк коштує 10 300 доларів, сумочка обійшлася Блейк у 6 400 доларів, взуття вона взяла за 1 000 доларів. Найдорожчою деталлю виявилися сережки з діамантами, які обійшлися акторці майже у 40 тисяч доларів.

Цього сезону кобальтовий синій, та й узагалі, усі насичені та глибокі відтінки синього стали одними з найпопулярніших та найрозкішніших трендів. Дізнавайтеся, як стильно носити відтінок цієї осені та зими.