Идеальный образ для зимних праздников: Блейк Лайвли показала платье роскошного оттенка

Последние два года звезда практически не появлялась на публике из-за громкого юридического конфликта и скандала вокруг фильма "Все закончится на нас" с коллегой Джастином Бальдони. Она ограничивалась лишь редкими масштабными мероприятиями вроде Met Gala, пишет Harper's BAZAAR.

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Недавно знаменитость триумфально вернулась в светскую жизнь Нью-Йорка, посетив презентацию праздничной капсульной коллекции ювелирного бренда Brent Neale. Для этого мероприятия Блейк выбрала потрясающее архивное мини-платье Chanel из коллекции осень-зима 1994 года, созданное еще Карлом Лагерфельдом.

Блейк Лайвли в синем платье с пайетками от Chanel: смотрите фото

Наряд глубокого полуночно-синего оттенка, полностью усыпанный мерцающими пайетками, позволил актрисе обнажить плечи и продемонстрировать изящную шею и роскошные волосы. Культовую винтажную вещь, которую когда-то на подиуме демонстрировала супермодель Кристи Тарлингтон, актриса освежила современной кожаной сумкой-ведром Chanel сезона осень-зима 2026 с золотой фурнитурой.

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Завершением образа стали серебряные серьги-бантики Brent Neale, туфли Christian Louboutin с прозрачными вставками и фирменная объемная укладка волнами. Внимательные фешн-редакторы уже выяснили, сколько же стоит такой лук.

Сколько стоит образ Блейк Лайвли в платье Chanel: смотрите фото

Культовое платье Блейк стоит 10 300 долларов, сумочка обошлась Блейк в 6 400 долларов, обувь она приобрела за 1 тысячу долларов. Самой дорогой деталью оказались серьги с бриллиантами, которые обошлись актрисе почти в 40 тысяч долларов.

В этом сезоне кобальтовый синий и вообще все насыщенные и глубокие оттенки синего стали одним из самых популярных и роскошных трендов. Узнавайте, как стильно носить этот оттенок осенью и зимой.