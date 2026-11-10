Назван цвет, который идеально подходит к джинсам: готовые формулы на холодный сезон

Джинсовая одежда остается надежной основой любого гардероба, однако даже самая любимая пара джинсов нуждается в свежих стилистических решениях. В это холодное время мировые инфлюенсеры единодушно делают ставку на смелый и элегантный дуэт классического денима с насыщенным красным.

Анализируя хроники мирового стритстайла, модные редакторы украинского Vogue выделили красный как самый эффектный оттенок для сочетаний с синими и голубыми джинсами. Такое контрастное сочетание мгновенно придает наряду динамики, выразительности и дорогого вида без лишних усилий.

Как носить джинсы с красным цветом

Полосатый джемпер: уютный трикотаж с красно-белыми линиями освежает базовый деним, а для многослойности под него можно надеть светлую рубашку или кардиган с воротником-поло.



Синие джинсы со свитером в красную полоску / Фото с Pinterest

Джинсы плюс акцентная сумка: лаконичный образ с джинсовой курткой или рубашкой моментально привлекает взгляды благодаря одной структурированной сумочке ягодного или красного оттенка.

Джинсовый образ с красной сумкой: смотрите фото

Двойной красный акцент: если хочется сделать цвет основой образа, сочетайте джемпер с обувью в тон, оставив джинсы спокойным уравновешивающим элементом.



Как стильно носить деним с красным цветом / Фото с Pinterest

Кожаная куртка: выразительный контраст плотного денима и красной гладкой кожи создает эффектный образ, который уместно дополнить аксессуаром в стиле анималистик.



Красная кожаная куртка с джинсами / Фото с Pinterest

Пальто макси-длины: длинное красное пальто становится главным акцентом наряда, поэтому остальные вещи – обувь на плоской подошве и мини-сумку – лучше выбрать в нейтральном черном цвете.



Красное пальто со светлыми джинсами / Фото с Pinterest

Эксперименты с цветовыми комбинациями позволяют по-новому стилизовать даже привычные повседневные вещи. Тем более сегодня актуальные цвета джинсов не ограничиваются традиционной палитрой, предлагая роскошные шоколадные и оливковые альтернативы.