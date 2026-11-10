Названо колір, який ідеально пасує до джинсів: готові формули на холодний сезон

Аналізуючи хроніки світового стритстайлу, фешн-редактори українського Vogue виділили червоний як найефектніший відтінок для комбінацій із синіми та блакитними джинсами. Таке контрастне поєднання миттєво додає вбранню динаміки, виразності та дорогого звучання без зайвих зусиль.

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Як носити джинси з червоним кольором

Смугастий джемпер: затишний трикотаж із червоно-білими лініями освіжає базовий денім, а для багатошаровості під нього можна вдягнути світлу сорочку чи кардиган із коміром поло.

Сині джинси зі светром у червону смужку / Фото з Pinterest

Денім плюс акцентна сумка: лаконічний образ із джинсовою курткою чи сорочкою моментально привертає погляди завдяки одній структурованій сумочці ягідного або червоного тону.

Джинсовий образ з червоною сумкою: дивіться фото

Подвійний червоний акцент: якщо хочеться зробити колір основою лука, поєднайте джемпер із взуттям в тон, залишивши джинси спокійним балансувальним елементом.

Як стильно носити денім з червоним кольором / Фото з Pinterest

Шкіряна куртка: виразний контраст цупкого деніму та червоної гладкої шкіри формує ефектний образ, який доречно доповнити анімалістичним аксесуаром.

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Червона шкіряна куртка з джинсами / Фото з Pinterest

Пальто максідовжини: довге червоне пальто стає головним акцентом вбрання, тому решту речей – взуття на пласкій підошві та мінісумку – краще витримати в нейтральному чорному кольорі.

Червоне пальто зі світлими джинсами / Фото з Pinterest

Експерименти з колірними комбінаціями дозволяють по-новому стилізувати навіть звичні повсякденні речі. Тим паче сьогодні актуальні кольори джинсів не обмежуються традиційною палітрою, пропонуючи розкішні шоколадні та оливкові альтернативи.