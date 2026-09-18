Главный лайфхак на осень: что надеть, когда утром холодно, а днем – жарко

Утром вы выходите из дома в куртке, потому что +15 кажется почти холодом. А уже через несколько часов не знаете, куда ее деть, ведь температура поднимается до +22. Вечером все повторяется наоборот: жалеете, что не взяли что-нибудь потеплее. Осенняя погода любит такие сюрпризы.

Чтобы не выбирать между комфортом и стилем, стоит вспомнить о многослойности. Она позволяет легко менять образ в течение дня: что-то снять, что-то добавить – и не носить на себе весь гардероб сразу. Тем более что этот прием снова в числе актуальных трендов. Об этом рассказал украинский дизайнер Андре Тан на своей странице в инстаграме.

Как правильно создать многослойный образ

Главное – не надевать на себя все сразу. Иначе вместо продуманного образа легко превратиться в ребенка, которого мама собрала на прогулку по принципу "а вдруг замерзнешь".

Первый слой должен быть максимально легким. Выбирайте футболку, майку или тонкий лонгслив. Такя база не будет создавать лишнего объема, но станет удобной основой образа.

Второй слой – рубашка, кардиган или легкий жакет. Именно его можно легко снять днем, когда температура поднимется.

Третий слой – тренч, ветровка или короткая куртка. Она понадобится утром, когда воздух еще прохладный, и вечером, когда температура снова начнет падать.

Для такого образа отлично подойдут прямые джинсы свободного кроя, штанины или юбка-миди. Они легко сочетаются с различными верхними слоями и не перегружают образ.

Многослойный осенний образ / Фото с инстаграма Olga Liber

Что касается обуви, можно выбрать лоферы, кроссовки, балетки или легкие ботильоны. Здесь все зависит от температуры и вашего стиля.

Многослойный образ на осень / Фото с страницы в инстаграме Inès Frassint



Единственная проблема многослойности – куда деть все эти вещи, когда днем станет теплее? Ответ прост: большая вместительная сумка. В ней найдется место и для кардигана, и для шарфа, и для всего того, что в течение дня вдруг станет ненужным.

Образ с вместительной сумкой / Фото с страницы в инстаграме Inès Frassint

Есть еще одно важное правило: каждый слой должен хорошо смотреться отдельно. Тогда вы легко адаптируете образ к погоде в течение дня – что-то снимете, что-то добавите и не превратитесь в человека, который вышел из дома со всем гардеробом.

А ранее мы рассказывали о 5 ошибках в осенних образах, которые могут удешевить даже дорогой гардероб.