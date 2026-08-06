Bottega Veneta, Chanel, Celine, Loewe и Tod's представили вместительные тоуты, большие шопперы и мягкие сумки через плечо, в которые легко помещается все необходимое. И это не случайно, как сообщает VOGUE.

Сегодня наша жизнь стала значительно активнее, поэтому одного телефона и помады уже недостаточно. Мы носим с собой ноутбук, бутылку воды, косметичку, зарядные устройства, книгу или другие объемные вещи. Именно поэтому большие сумки снова стали актуальными. Они не только стильно выглядят, но и действительно удобны в повседневной жизни.

Какие большие сумки сейчас в моде?

К счастью, тренд на большие сумки не ограничивается одной моделью. В этом сезоне актуальные силуэты варьируются от классических кожаных тоутов до мягких повседневных сумок через плечо.

Большая кожаная сумка-тоут

Это одна из самых универсальных моделей, которая не теряет актуальности уже много лет. Такая сумка имеет лаконичный дизайн, хорошо держит форму и легко вмещает все необходимое – от ноутбука до косметички.

Черная кожаная сумка-тоут / Фото с сайта Symbol

Мягкие сумки без жесткой формы

Такие модели отличаются мягким материалом и непринужденным видом. Они удобны для повседневного использования, комфортно носятся на плече и подходят как к джинсам, так и к платьям.

Мягкая большая сумка без жесткой формы / Фото с Pinterest

Сумки формата East-West

Их легко узнать по необычной форме: они шире, чем выше. Именно благодаря этому такие модели выглядят современно и стильно и уже стали одним из самых заметных трендов сезона.

Сумка JW PEI формата East-West / Фото с сайта интернет-магазина Bag-Bag

Мягкие замшевые сумки

Замша снова вернулась в моду, поэтому такие сумки этой осенью будут особенно популярны. Самые актуальные цвета – шоколадный, карамельный и другие теплые натуральные оттенки.

Мягкая замшевая сумка / Фото с сайта бренда GEPURE

Плетеные сумки из рафии

Если раньше их носили преимущественно на пляж, то теперь они стали частью повседневного гардероба. Такие сумки прекрасно сочетаются со льняными костюмами, легкими платьями, джинсами и другими образами.

Плетеная сумка из рафии / Фото с сайта бренда Accessorize

Кстати, если вы уже присматриваетесь к новой сумке на осень, обратите внимание не только на ее размер. В этом сезоне в тренды вернулся еще и один культовый принт, который уже успели продемонстрировать Дуа Липа и Кендалл Дженнер.