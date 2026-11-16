Современная классика и выразительные детали: как носить деловой стиль по версии Елены Зеленской

В последние дни в соцсетях активно обсуждали отсутствие Елены Зеленской на публичных мероприятиях. В частности, первой леди не было на церемонии награждения деятелей культуры по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства, которая состоялась еще 9 ноября.

Отсутствие Зеленской заметила администраторка ее фан-аккаунта в инстаграме. В этом профиле тщательно отслеживают публичные появления первой леди, делятся ее образами и кадрами из-за кулис. Не будем придумывать причины внезапного исчезновения Елены, тем более что она уже "нашлась".

Зеленская посетила Житомирскую область по случаю Дня совместной деятельности ("Софийность. Сила жить и действовать"). Для этой поездки первая леди выбрала эффектный костюм с брюками насыщенного темно-шоколадного цвета.



Елена Зеленская в костюме темно-шоколадного цвета / Фото из инстаграма olenazelenska_official

Свободный однобортный жакет с рукавами-клеш в сочетании с прямыми брюками со стрелками выглядел статусно, но в то же время непринужденно. Глубину темного оттенка стилисты Зеленской удачно смягчили блузкой нежного сливочного цвета. Завершили ансамбль туфли с заостренным носком в тон костюма, лаконичные серебряные серьги, легкий макияж и аккуратно уложенные волосы.

Стоит добавить, что в гардеробе Зеленской есть еще несколько образов в шоколадной гамме. Эти мягкие и в то же время сдержанные оттенки идеально вписываются в деловую обстановку и подчеркивают светлые локоны первой леди.



Первая леди в коричневом костюме с голубой рубашкой / Фото из инстаграма olenazelenska_official

24 Канал решил вспомнить еще несколько стильных и элегантных образов Зеленской. Первая леди отдает предпочтение украинским брендам, выбирая дипломатический минимализм, лаконичный крой, элегантность и спокойную цветовую гамму.

В гардеробе Зеленской немало интересных жакетов с запахом или жакетов в стиле кимоно. Можно сказать, что это уже фишка стиля первой леди. Такой крой идеально адаптирует классический деловой дресс-код к современным трендам: пояс деликатно подчеркивает талию, а свободные линии плеч придают строгому образу мягкости и утонченности.



Елена Зеленская в голубом деловом костюме / Фото из инстаграма olenazelenska_official



Елена Зеленская в жакете с запахом / Фото из инстаграма first.lady.ze

В гардеробе Зеленской есть немало вышитых рубашек, которые также заслуживают внимания. Это и лаконичные рубашки в более деловом стиле со скромной вышивкой в области груди, и более яркие варианты, передающие аутентичность традиционной вышитой рубашки. Зеленская удачно сочетает этот предмет гардероба с лаконичным низом, не нарушая деловой эстетики.



Елена Зеленская в вышитой рубашке / Фото из инстаграма olenazelenska_official



Елена Зеленская в белой вышиванке / Фото из инстаграма first.lady.ze

Интересным получился образ Зеленской для деловой встречи в Нью-Йорке в сентябре. Для встречи с командой американской благотворительной организации Direct Relief Зеленская выбрала клетчатый жакет с черным воротником и большими пуговицами от Litkovska стоимостью почти 40 тысяч гривен. Образ дополнял лаконичный черный низ, а жакет первая леди дополнила золотым украшением – брошью в форме листочка петрушки. Получился лаконичный, но интересный акцент.



Елена Зеленская в клетчатом жакете Litkovska / Фото из инстаграма olenazelenska_official

Первая леди любит изысканные, необычные и выразительные украшения от украинских брендов. В частности, в октябре она появилась на публике в чокере "Свет Вертепа" от дизайнерки Оксаны Борийчук. Ожерелье стоимостью почти 7 тысяч гривен первая леди сочетала с черным нарядом, который стал идеальным фоном для украшения.



Какие украшения носит Елена Зеленская / Фото из открытых источников



Ожерелье от дизайнерки Оксаны Борийчук / скриншот с сайта бренда

Также в гардеробе Елены Зеленской есть украшения в форме карты Украины, которые она часто выбирает для деловых встреч.