Как носить седину и выглядеть на миллион: 6 правил стиля, которые изменят все

Женщины, у которых уже давно седые волосы, прекрасно знают, что некоторые цвета могут не очень хорошо сочетаться с серебристыми прядями. А другие цвета, наоборот, могут идеально подчеркивать седину и освежать образ.

Однако в стиле важны не только цвета, но и фактура, материалы, фасоны. Блогерка, которая ведет сайт Chic over 50, поделилась своим опытом создания образов для седых волос. Ловите практические советы и создавайте свои эффектные луки.



Как одеваться женщинам с седыми волосами / Фото Chic over 50

Как и что носить с седыми волосами: основные правила стиля

Переход к естественной седине или серебристому блонду не требует полного обновления гардероба. Наоборот, светлые волосы становятся выразительным акцентом, который делает привычные вещи еще более эффектными. Вот как поступить со своим гардеробом:

играйте на контрастах. Темные и глубокие оттенки создают роскошный контраст с серебристыми прядями, делая образ четким и выразительным;

не бойтесь ярких цветов. Сочный красный, насыщенный розовый или ярко-синий прекрасно смотрятся рядом с белыми волосами;



Какую одежду носить с седыми волосами / Фото Chic over 50

выбирайте белоснежный вместо бежевого. Чистый белый цвет в одежде подчеркивает сияние седины, тогда как теплые бежевые или кремовые оттенки могут визуально "пожелтить" прическу;

добавьте металлик. Одежда или аксессуары с металлическим отблеском или серебром идеально перекликаются с холодным подтоном волос;



Какие цвета носить с седыми волосами / Фото Chic over 50

делайте ставку на текстуры. Разнообразные фактурные ткани (деним, кожа, трикотаж, шелк) придают образу объема и завершенности;

элегантный нюд. Если вы создаете монохромный или нейтральный лук, седые волосы становятся главной "фишкой", придающей образу аристократизма.

На общий образ также влияет макияж, поэтому ловите советы по макияжу для седых волос.