Инвестиция на все сезоны: 3 цвета сумок, которые всегда актуальны

Обновление гардероба каждый сезон требует немалых затрат, особенно если вы постоянно стремитесь привести его в соответствие с актуальными трендами. Однако существуют аксессуары, которые способны оставаться актуальными годами, независимо от меняющихся трендов. Одним из таких аксессуаров является сумка.

Редакция 24 Канала подобрала три универсальных оттенка сумок, которые станут беспроигрышной основой вашей коллекции на любое время года. Поверьте, эти модели можно легко носить зимой, сочетать с весенними и летними вещами, а также миксовать с осенними.

Шоколадный цвет сумки

Первым бесспорным фаворитом является насыщенный шоколадный или глубокий коньячный цвет. В отличие от привычного черного, который летом может выглядеть немного тяжело, теплые коричневые тона придают образу мягкости и даже визуально делают его дороже. Такая сумка одинаково гармонично сочетается с легкими льняными платьями, бежевыми тренчами и объемными зимними пальто.



Шоколадные сумки всегда актуальны / фото из инстаграма

Сумка молочного цвета

Второй вечной классикой остается молочный оттенок или крем-брюле. Многие опасаются светлых сумок из-за их склонности быстро пачкаться. Но вам все же стоит обратить на них внимание. Именно палитра изысканного белого придает образу свежести и особой элегантности. Аксессуар молочного цвета легко вписывается как в светлые весенние комплекты, так и в монохромные осенние образы с уютным трикотажем. Такой вариант гораздо интереснее белоснежных или светло-бежевых моделей.



Универсальная сумка молочного цвета / фото из инстаграма

Бордовая сумка

Замыкает тройку базовых решений глубокий бордовый оттенок, который стилисты часто называют "новым черным". Этот цвет работает как универсальный акцент: он не перегружает общую гамму, но придает благородства и глубины. Бордовая сумка одинаково подходит и к классическим костюмам с брюками, и к джинсам, и к вечерним платьям, оставаясь актуальной из года в год.



Сумка цвета бургунди / фото из инстаграма

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