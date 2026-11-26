Даже самое лаконичное платье или костюм для праздника заиграют по-новому, если добавить правильные акценты, но в погоне за эффектностью легко переборщить. Рассказываем, как грамотно сочетать ювелирные изделия и бижутерию, чтобы образ выглядел дорого, гармонично и современно.

В праздничных аутфитах главную роль играет баланс между одеждой и аксессуарами. Если наряд уже имеет яркий декор – пайетки, перья, драпировку, металлизированную нить или глубокий блеск атласа – украшения должны лишь подчеркивать его, а не соперничать за внимание.



Как гармонично дополнять праздничные образы украшениями / Фото из инстаграма nenaevans

В таком случае лучше выбрать лаконичные серьги-гвоздики, тонкую цепочку или один аккуратный браслет. И наоборот: закрытое однотонное платье, сдержанный брючный костюм или базовый трикотажный комплект становятся идеальным фоном для выразительных сережек-люстр, массивного колье или акцентной броши.



Как подобрать украшения к образу на Новый год / Фото из инстаграма nenaevans

Современная мода давно сняла запрет на сочетание драгоценных металлов с качественной бижутерией, а также на микс золота и серебра в одном комплекте. Главное правило – логика. Например, тонкие золотые кольца прекрасно гармонируют с массивным металлическим браслетом теплого оттенка, а жемчуг легко сочетается с минималистичными серебряными цепочками. Чтобы такой микс не казался случайным, стоит объединить украшения общей формой, фактурой или повторить оттенок металла как минимум дважды в разных зонах.

Практические советы, как не перегрузить образ украшениями

Выбирайте одну главную зону акцента. Если делаете ставку на большие серьги, откажитесь от массивного колье в пользу едва заметной цепочки или оставьте шею открытой. Если акцент на руках – с несколькими кольцами и браслетами – зону лица лучше не перегружать.



Как сочетать украшения в одном образе / Фото с Pinterest

Учитывайте вырез одежды. V-образное декольте красиво подчеркивают удлиненные кулоны и Y-образные цепочки, открытые плечи или вырез "лодочка" хорошо сочетаются с чокерами и короткими ожерельями, а под высокий воротник гольфа или закрытое платье подойдут длинные цепочки или акцентные серьги.

Обращайте внимание на качество покрытия и пропорции. Бижутерия выглядит безупречно рядом с ювелирными украшениями, если имеет четкую форму, аккуратную фурнитуру и благородную отделку без чрезмерного "пластикового" блеска.

Сделайте финальную проверку перед выходом. Когда образ полностью собран, посмотрите в зеркало на весь силуэт: если взгляд разбегается между несколькими большими деталями одновременно, одно украшение лучше снять.

Гораздо легче создавать гармоничные и аккуратные образы, зная правило 7 баллов, которое не позволяет перегрузить наряд лишними деталями.