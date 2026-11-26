У святкових аутфітах головну роль відіграє баланс між одягом та аксесуарами. Якщо вбрання вже має активний декор – паєтки, пір’я, драпірування, металізовану нитку чи глибокий блиск атласу – прикраси мають лише підтримувати його, а не змагатися за увагу.

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Як гармонійно додавати прикраси до святкових образів / Фото з інстаграму nenaevans

У такому разі краще обрати лаконічні сережки-цвяшки, тонкий ланцюжок або один акуратний браслет. І навпаки: закрита однотонна сукня, стриманий костюм зі штанами чи базовий трикотажний комплект стають ідеальним полотном для виразних сережок-люстр, масивного кольє чи акцентної брошки.

Як підібрати прикраси до образу на Новий рік / Фото з інстаграму nenaevans

Сучасна мода давно зняла заборону на поєднання дорогоцінних металів із якісною біжутерією, а також мікс золота й срібла в одному комплекті. Головне правило – логіка. Наприклад, тонкі золоті каблучки чудово дружать із масивним металевим браслетом у теплому відтінку, а перлини легко поєднуються з мінімалістичними срібними ланцюжками. Щоб такий мікс не здавався випадковим, варто об’єднати прикраси спільною формою, фактурою або повторити відтінок металу щонайменше двічі в різних зонах.

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Практичні поради, як не перевантажити образ прикрасами

Обирайте одну головну зону акценту. Якщо робите ставку на великі сережки, відмовтеся від масивного кольє на користь ледь помітного ланцюжка або залиште шию відкритою. Якщо акцент на руках – з кількома каблучками і браслетами – зону обличчя краще не перевантажувати.

Як поєднувати прикраси в одному образі / Фото з Pinterest

Враховуйте виріз одягу. V-подібне декольте красиво підкреслюють подовжені кулони та Y-подібні ланцюжки, відкриті плечі або виріз «човник» дружать із чокерами й коротким намистом, а під високий комір гольфа чи закриту сукню пасують довгі ланцюжки або акцентні сережки.

Звертайте увагу на якість покриття та пропорції. Біжутерія має бездоганний вигляд поруч із ювелірними прикрасами, коли має чітку форму, акуратну фурнітуру та благородний фініш без надмірного «пластикового» блиску.

Зробіть фінальну перевірку перед виходом. Коли образ повністю зібраний, подивіться в дзеркало на весь силует: якщо погляд розбігається між кількома великими деталями одночасно, одну прикрасу краще зняти.

Набагато легше створювати гармонійні та охайні образи, знаючи правило 7 балів, яке не дозволяє перевантажити аутфіт зайвими деталями.