Кітч в одязі – це свідоме порушення правил "ідеального" смаку, гра на межі гротеску та самоіронії. Для цього стилю характерне поєднання непоєднуваного: кислотних відтінків, кричущих принтів, вінтажних деталей з різних епох, великої кількості паєток, пір’я, штучного хутра та масивної біжутерії.

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Яким може бути стиль кітч / Фото з Pinterest

Образ у стилі кітч / Фото з Pinterest

Головна фішка кітчу полягає в тому, що ви не намагаєтеся мати серйозний вигляд – навпаки, ви перетворюєте власний гардероб на артперформанс. Водночас не варто думати, що кітч – це обов’язково щось громіздке, строкате й надмірно блискуче.

Образ у стилі кітч може бути стриманим: дивіться фото

У сучасній моді він може бути доволі стриманим та навіть елегантним: достатньо додати до лаконічного силуету одну іронічну чи театральну деталь, щоб образ заграв по-новому, але не перевантажував око.

Що одягти на Новий рік 2027 у стилі кітч

Новорічна ніч буквально створена для сміливих експериментів. Якщо ви давно мріяли вбратися у "святкову ялинку" з гірляндами, лелітками, дощиком на рукавах чи об’ємними бантами – сміливо робіть це, адже в межах кітчу такий максималізм має абсолютно органічний вигляд.

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Образ у вигляді ялинки на Новий рік / Фото з Pinterest

Для тих, хто хоче зберегти баланс, підійде сукня-комбінація в парі зі светром із наївним дитячим малюнком, оксамитовий костюм із пластиковими кліпсами або класичні штани з топом, розшитим великими кристалами. Завершіть образ яскравими колготками, туфлями з металізованим блиском або акцентною сумкою незвичної форми – у святкову ніч 2027 року занадто багато блиску точно не буде.

Новорічний образ з елементами кітчу / Фото з Pinterest

До речі, в такі образи ідеально впишеться аглі-светр, який можна комбінувати з атласними спідницями, строкатими штанами чи джинсами з паєтками. Тут вашій фантазії не можна заважати. Експериментуйте!

Спідниця з паєтками та новорічний светр / Фото з Pinterest

Шукаєте більше ідей образів на Новий рік? Ловіть добірку класних спідниць, які підійдуть для свята.