Китч в одежде – это сознательное нарушение правил "идеального" вкуса, игра на грани гротеска и самоиронии. Для этого стиля характерно сочетание несочетаемого: кислотных оттенков, кричащих принтов, винтажных деталей из разных эпох, большого количества пайеток, перьев, искусственного меха и массивной бижутерии.

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Каким может быть стиль китч / Фото с Pinterest

Образ в стиле китч / Фото с Pinterest

Главная фишка китча заключается в том, что вы не пытаетесь выглядеть серьезно – наоборот, вы превращаете свой гардероб в арт-перформанс. В то же время не стоит думать, что китч – это обязательно что-то громоздкое, пестрое и чрезмерно блестящее.

Образ в стиле китч может быть сдержанным: смотрите фото

В современной моде он может быть довольно сдержанным и даже элегантным: достаточно добавить к лаконичному силуэту одну ироничную или театральную деталь, чтобы образ заиграл по-новому, но не перегружал взгляд.

Что надеть на Новый год 2027 в стиле китч

Новогодняя ночь буквально создана для смелых экспериментов. Если вы давно мечтали нарядиться в "праздничную елку" с гирляндами, пайетками, дождиком на рукавах или объемными бантами – смело делайте это, ведь в рамках китча такой максимализм выглядит совершенно органично.

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Образ в виде елки на Новый год / Фото с Pinterest

Для тех, кто хочет сохранить баланс, подойдет платье-комбинация в паре со свитером с наивным детским рисунком, бархатный костюм с пластиковыми клипсами или классические штаны с топом, расшитым большими кристаллами. Дополните образ яркими колготками, туфлями с металлическим блеском или акцентной сумкой необычной формы – в праздничную ночь 2027 года слишком много блеска точно не будет.

Новогодний образ с элементами китча / Фото с Pinterest

Кстати, в такие образы идеально впишется агли-свитер, который можно сочетать с атласными юбками, пестрыми штанами или джинсами с пайетками. Здесь вашей фантазии можно дать волю. Экспериментируйте!

Юбка с пайетками и новогодний свитер / Фото из Pinterest

Ищете больше идей для образов на Новый год? Взгляните на подборку классных юбок, которые подойдут для праздника.