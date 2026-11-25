Что надеть на Новый год 2027 / Фото из инстаграма greceghanem
Если вы уже устали от строгих дресс-кодов и вечерней классики, то новогодняя ночь – идеальный повод позволить себе немного модной иронии. Рассказываем, что на самом деле скрывается за эстетикой китча и как составить яркий праздничный образ на 2027 год.
Китч в одежде – это сознательное нарушение правил "идеального" вкуса, игра на грани гротеска и самоиронии. Для этого стиля характерно сочетание несочетаемого: кислотных оттенков, кричащих принтов, винтажных деталей из разных эпох, большого количества пайеток, перьев, искусственного меха и массивной бижутерии.
Главная фишка китча заключается в том, что вы не пытаетесь выглядеть серьезно – наоборот, вы превращаете свой гардероб в арт-перформанс. В то же время не стоит думать, что китч – это обязательно что-то громоздкое, пестрое и чрезмерно блестящее.
Образ в стиле китч может быть сдержанным: смотрите фото
В современной моде он может быть довольно сдержанным и даже элегантным: достаточно добавить к лаконичному силуэту одну ироничную или театральную деталь, чтобы образ заиграл по-новому, но не перегружал взгляд.
Что надеть на Новый год 2027 в стиле китч
Новогодняя ночь буквально создана для смелых экспериментов. Если вы давно мечтали нарядиться в "праздничную елку" с гирляндами, пайетками, дождиком на рукавах или объемными бантами – смело делайте это, ведь в рамках китча такой максимализм выглядит совершенно органично.
Для тех, кто хочет сохранить баланс, подойдет платье-комбинация в паре со свитером с наивным детским рисунком, бархатный костюм с пластиковыми клипсами или классические штаны с топом, расшитым большими кристаллами. Дополните образ яркими колготками, туфлями с металлическим блеском или акцентной сумкой необычной формы – в праздничную ночь 2027 года слишком много блеска точно не будет.
Кстати, в такие образы идеально впишется агли-свитер, который можно сочетать с атласными юбками, пестрыми штанами или джинсами с пайетками. Здесь вашей фантазии можно дать волю. Экспериментируйте!
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