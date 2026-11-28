Подойдет и для праздников, и на каждый день: Дженнифер Лопес продемонстрировала универсальный зимний образ
Зимой, особенно в преддверии праздников, часто приходится решать множество дел: ходить за подарками, встречаться с друзьями и коллегами, посещать различные мероприятия. Поэтому хочется иметь в гардеробе вещи, которые не только согревают, но и помогают быстро собраться и хорошо выглядеть. Такой вариант – трикотажное платье.
Она удобна тем, что уже сама по себе создает целостный образ: достаточно подобрать обувь и несколько аксессуаров – и можно отправляться по делам. Дженнифер Лопес показала, как носить такое платье. На это обратило внимание издание Woman & Home.
На днях в инстаграме певица поделилась фотографиями с ужина в честь Дня благодарения, для которого выбрала длинное трикотажное платье в рубчик. Оно имеет длинные рукава, высокий воротник и выполнено в сдержанном серо-бежевом оттенке. Такой образ прост, но в то же время элегантен.
Главное преимущество трикотажного платья – его легко сочетать с различной обувью и аксессуарами. Мягкая ткань делает его удобным для длительного ношения, поэтому в таком наряде можно отправиться за праздничными покупками, встретиться с коллегами или друзьями или посетить вечернее мероприятие.
Чтобы сделать образ более изысканным, трикотажное платье можно дополнить ремнем, который подчеркнет талию и акцентирует силуэт. Также будут хорошо смотреться разнообразные украшения: например, массивное колье или выразительные серьги.
Поскольку платье однотонное, можно не бояться ярких акцентов в аксессуарах. В частности, красная сумка-клатч добавит образу цвета, а модели в базовых оттенках – черном, белом или коричневом – станут более сдержанным дополнением.
Обувь также поможет изменить настроение образа. Для более элегантного выхода сочетайте платье с высокими сапогами до колена или туфлями на каблуке. Если же хочется комфорта, можно надеть угги, сапоги на плоской подошве или другую удобную зимнюю обувь.
Кстати, Дженнифер Лопес умеет удивлять не только удачными образами, но и деталями. Ранее мы рассказывали о ее изысканном маникюре на зиму – без блесток и сложного дизайна.