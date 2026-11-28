Зимой, особенно в преддверии праздников, часто приходится решать множество дел: ходить за подарками, встречаться с друзьями и коллегами, посещать различные мероприятия. Поэтому хочется иметь в гардеробе вещи, которые не только согревают, но и помогают быстро собраться и хорошо выглядеть. Такой вариант – трикотажное платье.

Она удобна тем, что уже сама по себе создает целостный образ: достаточно подобрать обувь и несколько аксессуаров – и можно отправляться по делам. Дженнифер Лопес показала, как носить такое платье. На это обратило внимание издание Woman & Home.

На днях в инстаграме певица поделилась фотографиями с ужина в честь Дня благодарения, для которого выбрала длинное трикотажное платье в рубчик. Оно имеет длинные рукава, высокий воротник и выполнено в сдержанном серо-бежевом оттенке. Такой образ прост, но в то же время элегантен.

Дженнифер Лопес с родными / Фото с страницы jlo в инстаграме

Главное преимущество трикотажного платья – его легко сочетать с различной обувью и аксессуарами. Мягкая ткань делает его удобным для длительного ношения, поэтому в таком наряде можно отправиться за праздничными покупками, встретиться с коллегами или друзьями или посетить вечернее мероприятие.

Чтобы сделать образ более изысканным, трикотажное платье можно дополнить ремнем, который подчеркнет талию и акцентирует силуэт. Также будут хорошо смотреться разнообразные украшения: например, массивное колье или выразительные серьги.

Дженнифер Лопес / Фото с страницы jlo в инстаграме

Поскольку платье однотонное, можно не бояться ярких акцентов в аксессуарах. В частности, красная сумка-клатч добавит образу цвета, а модели в базовых оттенках – черном, белом или коричневом – станут более сдержанным дополнением.

Обувь также поможет изменить настроение образа. Для более элегантного выхода сочетайте платье с высокими сапогами до колена или туфлями на каблуке. Если же хочется комфорта, можно надеть угги, сапоги на плоской подошве или другую удобную зимнюю обувь.

Образ с трикотажным платьем / Фото с инстаграм-страницы derieva.online

Кстати, Дженнифер Лопес умеет удивлять не только удачными образами, но и деталями. Ранее мы рассказывали о ее изысканном маникюре на зиму – без блесток и сложного дизайна.