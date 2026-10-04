Дженнифер Лоуренс доказала, что эта верхняя одежда является самой модной осенью 2026

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс известна своей любовью к практичным, удобным и вневременным вещам в повседневной жизни. На днях во время прогулки по Нью-Йорку она показала идеальную верхнюю одежду для прохладной осенней погоды, которая сочетает в себе главный тренд сезона и абсолютный комфорт.

Дженнифер Лоуренс, которая недавно впервые завела аккаунт в инстаграме, появилась на улицах города в длинном замшевом пальто насыщенного шоколадно-коричневого оттенка. Это модель прямого, слегка свободного кроя с изящной бархатистой фактурой замши.

Благодаря длине макси и плотной, тяжелой текстуре такое пальто максимально практично: оно отлично защищает от осенней прохлады и ветра, но при этом не сковывает движений и остается удобным для повседневных дел. Стилистически это настоящий универсал, ведь благородный коричневый цвет и мягкий материал придают любому, даже самому простому аутфиту, особой дороговизны и шики.

Дженнифер Лопес в замшевом пальто: смотрите фото

Лоуренс мастерски собрала многослойный осенний лук: под длинное пальто она надела яркую красную рубашку в клетку и добавила текстурный розовый шарф. Нижнюю часть образа составили темно-синие штаны свободного кроя wide-leg, белые кеды Dior Ribbon и объемная кожаная сумка-тоут от бренда The Row в тональности пальто. Завершающими акцентами стали черная кепка и массивные кольца на пальцах.

С чем носить замшевое пальто этой осенью

Главное преимущество замшевого пальто – его универсальность. Оно одинаково легко вписывается как в непринужденные повседневные образы, так и в более строгие или вечерние наряды. Мягкая фактура замши прекрасно гармонирует с уютным осенним трикотажем, поэтому ее можно смело сочетать с кашемировыми джемперами, высокими водолазками и вязаными платьями.

Дженнифер Лоуренс доказала, что тренд на замшевые вещи уже набирает обороты среди модниц, и вам тоже стоит его попробовать.