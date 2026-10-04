Дженніфер Лоуренс, яка нещодавно вперше завела акаунт в інстаграмі, з'явилася на вулицях міста в довгому замшевому пальті насиченого шоколадно-коричневого відтінку. Це модель прямого, трохи розслабленого крою з витонченою оксамитовою фактурою замші.

Завдяки довжині максі та щільній, важкій текстурі таке пальто є максимально практичним: воно відмінно захищає від осінньої прохолоди й вітру, але водночас не сковує рухів і залишається комфортним для щоденних справ. Стилістично це справжній універсал, адже шляхетний коричневий колір і м'який матеріал додають будь-якому, навіть найпростішому аутфіту, особливої дороговизни та лоску.

Дженніфер Лопес у замшевому пальті: дивіться фото

Лоуренс майстерно зібрала багатошаровий осінній лук: під довге пальто вона вдягла яскраву червону сорочку в клітинку та додала текстурний рожевий шарф. Нижню частину образу склали темно-сині штани вільного крою wide-leg, білі кеди Dior Ribbon та об'ємна шкіряна сумка-тоут від бренду The Row у тональності пальта. Завершальними акцентами стали чорна кепка та масивні каблучки на пальцях.

З чим носити замшеве пальто цієї осені

Головна перевага замшевого пальта – його універсальність. Воно однаково легко вписується як у розслаблені повсякденні луки, так і в більш строгі чи вечірні комплекти. М'яка фактура замші чудово гармонує із затишним осіннім трикотажем, тому її можна сміливо поєднувати з кашеміровими джемперами, високими водолазками та в'язаними сукнями.

Дженніфер Лоуренс довела, що тренд на замшеві речі вже активно несеться серед модниць й вам також варто його спробувати.