Стилисты назвали главную альтернативу классическим штанам этой осенью

Джинсы-карго стали ключевым элементом осеннего гардероба 2026 года. Стилисты советуют выбирать модели с акцентными карманами и носить их не с грубым стилем милитари, а с женственными рубашками и ковбойскими сапогами.

Утилитарный стиль продолжает уверенно лидировать в осеннем гардеробе, а джинсы с накладными карманами стали главным объектом внимания модельеров, сообщает издание Vogue. В этом сезоне деним вытеснил модели из сатина и кожи, предложив комфортные и практичные решения на каждый день.

Стильные джинсы на осень 2026

На модных показах выделились три ключевые вариации таких штанов. Актуальными остаются лаконичные расслабленные джинсы прямого кроя, выразительные модели с клапанами на молниях, а также фасоны в морской эстетике, украшенные двойным рядом больших пуговиц.

Модные джинсы на осень 2026 / Фото Pinterest

Звезды уличного стиля советуют уравновешивать милитари-настроение элегантными вещами. В частности, свободный деним можно носить в монохромных образах с джинсовыми куртками, дополнять строгими голубыми рубашками или уютными вязаными свитерами фактурного плетения.

Для динамичных городских будней джинсы-карго следует сочетать с функциональными куртками-ветровками, спортивными кроссовками и изящными сумками с короткими ручками. Особенно смелый контраст создает сочетание заправленных в ковбойские сапоги штанов карго с полупрозрачным топом.

Образ с джинсами-карго на осень / Фото Pinterest

Вместе с популярным утилитарным денимом на подиумы возвращаются и классические женственные пропорции. Контрастной альтернативой оверсайзу становятся элегантные приталенные брючные костюмы, с деликатным акцентом на талии.