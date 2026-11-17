Голливудская актриса Джулианна Мур в очередной раз подтвердила свой статус иконы элегантного стиля, появившись на публике в безупречном контрастном образе. Актриса продемонстрировала наряд на красной дорожке ежегодной церемонии ELLE Women in Hollywood и доказала, что с помощью правильного сочетания цветов и длины можно визуально сделать силуэт выше и стройнее.

Для своего выхода актриса выбрала интересный наряд от Ralph Lauren: лаконичное черное платье, поверх которого накинула расстегнутое длинное пальто молочно-белого оттенка. Такой прием создал так называемую цветовую вертикаль: светлые борта верхней одежды визуально убрали лишний объем по бокам, а темное платье в центре вытянуло фигуру по всей длине.



Джулианна Мур в белом пальто на церемонии ELLE Women in Hollywood / Getty Images

Контраст классического черного и чистого белого сделал образ свежим, сдержанным и в то же время максимально изысканным, без лишних деталей. Актриса дополнила свой наряд массивным чокером, мерцавшим на ее шее.

Помимо контрастного расстегнутого пальто, есть еще несколько проверенных стилистических приемов, позволяющих визуально вытянуть силуэт. Самый простой из них – монохромные образы, когда верх, низ и обувь подобраны в одной цветовой гамме без резких горизонтальных переходов.

Монохромный образ удлиняет силуэт: смотрите видео

Также отлично смотрятся штаны-палаццо с завышенной талией, полностью закрывающие каблуки, V-образный вырез на свитерах или платьях, а также вертикальные акценты – например, длинный шарф, концы которого свободно свисают вдоль тела.

Не менее эффективно смотрится обувь с заостренным носком в тон штанам или колготкам – она визуально удлиняет линию ног. Также стоит избегать контрастных массивных ремней, которые "разрезают" фигуру пополам.

Джулианна Мур элегантно одевается не только для светских выходов, но и подсказывает идеи для повседневной жизни. Недавно она показала, чем можно заменить обычный шарф.